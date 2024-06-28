İran'da sandığın gündemi ekonomi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayından geçen 5 ismin yarışmasının beklendiği seçimde muhafazakar adaylardan biri olan Ali Rıza Zakani, diğer üç muhafazakar adayın lehine seçimlerden çekildiğini ilan etti. Zakani'nin çekilmesinin ardından seçimde Türk kökenli reformist aday Mesud Pazeşkiyan ve muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışacak. Mesud Pazeşkiyan son mitingini Güney Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz'de gerçekleştirirken, Muhammed Bakır Kalibaf ülkenin başkenti Tahran'daydı. Said Celili ise muhafazakarların kalesi sayılan kentlerden Tebriz'de son kez konuştu. Adayların gerek mitinglerde gerekse televizyon tartışmalarında gündemlerini oluşturan iki önemli konu ekonomik zorluklar ve bu zorluklara sebep olan ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları oldu. Bütün adaylar, Reisi döneminde halk öfkesine sebep olan vergi artırımı, büyük bütçe açıkları ve yüzde 40'ları aşan enflasyon oranlarını eleştirerek ekonomik durumun düzeltilmesi konusunda vaatlerde bulundu.