İran'da seçimler ikinci tura kaldı

Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerin ilk turunda reformist aday Mesud Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alarak birinci oldu. Said Celili ise yüzde 38,6 oy oranıyla ikinci turda Pezeşkiyan ile yarışacak. Seçimde, Pezeşkiyan dışındaki diğer üç aday, İran Dini Rehberi Ayetullah Hamaney'in desteklediği muhafazakar cephenin adaylarından oluşmuştu. Seçimi yüzde 13,8 oyla üçüncü bitiren Muhammed Kalibaf'a, muhafazakar çevrelerce oyları böldüğü eleştirileri yöneltiliyor.

Seçimlere oy kullanma hakkı olan 62 milyon seçmenin üçte ikisini oluşturan 24 milyon seçmen sandıklara giderken katılım oranı yüzde 40'ta kaldı. Dini Rehber Ayetullah Hamaney'in siyaset üzerindeki etkisinin arttığı ve hile karıştırıldığı gerekçesiyle büyük protestolara sebep olan 2009 seçimlerinin ardından düşüşe geçen katılım oranı, mart ayında yapılan yüzde 41 katılımlı parlamento seçimlerinin ardından en düşük seviyesine ulaştı. Ülke çapında katılım oranının düşmesine rağmen başkent Tahran ve Kum kentinde oranın yükselmesi, muhafazakarların bu seçime asıldığının göstergesi oldu. İkinci tur öncesi diğer muhafazakar aday Muhammed Kalibaf'ın seçim dışı kalmasının Pezeşkiyan karşısında ilk turu ikinci sırada bitiren Said Celili'nin şansını yükselttiği yorumları yapılıyor.