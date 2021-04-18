İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde yer alan ve nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntısı yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyururken bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

AFAD DA PAYLAŞTI

AFAD'ın Twitter hesabından da İran'daki depreme ilişkin bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "İran'ın güneyinde ilk belirlemelere göre 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri yer aldı.