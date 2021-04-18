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Dünya İranda 59 büyüklüğünde deprem
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​​İran'da son dakika 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​İranda son dakika 5.9 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

İran'ın güneyinde yer alan ve nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntısı yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyururken bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

AFAD DA PAYLAŞTI

AFAD'ın Twitter hesabından da İran'daki depreme ilişkin bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "İran'ın güneyinde ilk belirlemelere göre 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

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