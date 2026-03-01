İran’da yaşanan gelişmeler nedeniyle hava trafiğinde yoğunluk

" Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan - Mısır - Türkiye - GKRY hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir"