|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'dan İsrail'e açık tehdit: Yıkımına yol açar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İsrail'in ülkesinin güvenliğine karşı en ufak bir eyleminin Hayfa ve Tel Aviv'in yıkımına yol açacağını" belirtti.

15:09 . 18/04/2023 Salı
AA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İran
devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Ordu Günü geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran ordusunu "devrim karşıtı unsurlara, tekfirci gruplara ve düşmanlara karşı güçlü bir engel" olarak niteledi.

ABD başta olmak üzere bölge dışı güçlerin Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açtığını ve bu güçlerin bölgeyi bir an önce terk etmesi gerektiğini ifade eden Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki varlığının ise güvenliğe katkı sağladığını savundu.

Konuşmasında, ülkesine yönelik İsrail yönetiminden gelen saldırı tehditlerine değinen Reisi, şu ifadeleri kullandı:

  • "Başta Siyonist rejim olmak üzere düşmanlar, ülkeye karşı en ufak bir hareketin İran Silahlı Kuvvetlerinin sert tepkisiyle sonuçlanacağı ve bunun Hayfa ve Tel Aviv kentlerinin yıkımıyla sonuçlanacağının mesajını aldılar."

Geçit töreni kapsamında, füzeler, tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemleri sergilendi.


#İran
#İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
#israil
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.