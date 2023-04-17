İsrail zindanlarında baskı artıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi’nin 1974’te 17 Nisan’ı “Filistin Esirler Günü” olarak ilan etmesinin ardından Filistinliler 49 yıldır esirlerin haklarını dünya kamuoyunun gündemine getiriyor. 17 Nisan Filistin Esirleri Günü vesilesiyle, 20 yıllık bir esaretin ardından serbest kalan Hamas hareketinin Siyasi Büro Üyesi ve Esirler, Şehitler ve Yaralılar Büro Başkanı Zaher Jabarin Filistin’deki tutukluların son durumunu Yeni Şafak’a anlattı. Jabarin, işgalcilerin 160’sı çocuk, 29’u kadın, bini idari olmak üzere 4 bin 800 Filistinlinin bulunduğunu dile getirdi.

Zaher Jabarin.

Ramazan direnişi etkili oldu

Özellikle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in tutukluların en temel haklarının ihlal edilmesine yönelik bir dizi adım ve karara tanık olduklarının altını çizen Jabarin, “Mart ayı başlarında Tutuklu İnfaz Yasası’nın onaylanmasıyla birlikte mahkumların tıbbi tedaviden mahrum bırakılması, aramaların iki katına çıkarılması, suların kesilmesi, duş alabilecekleri saatlerin azaltılması gibi uygulamalarla baskılar en üst seviyeye çıktı” şeklinde konuştu. Tüm bunlara rağmen direniş sayesinde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Jabarin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mübarek Ramazan ayının başında tutsaklarımızın sağlam iradeleri ve haklı davalarında birlik olmaları sayesinde, esir hareketimiz işgalcileri bazı kararlarından döndürmeyi başardı.”

İşgalci güçten Hristiyanlara saldırı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’nde “Kutsal Ateş” ayinine katılmak için kiliseye gelen bazı Ortodoks Hristiyanlara saldırarak girişlerini engelledi. Hristiyan inancına göre “Hazreti İsa’nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine” inanılan gün olması dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı Hristiyanlar ayine katılmak için İsrail barikatlarını zorla aşarken, İsrail güçleri ise bu sırada aralarından bazılarını darbetti. İsrail polisinin darbettiği kişiler arasında, bir Hristiyan din adamının da bulunması dikkati çekerken, bir kişi de baygınlık geçirdi.











