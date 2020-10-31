Irkçı teröre karartma

Fransa’da Perşembe günü Nice ve Avignon kentlerinde gerçekleşen iki terör olayına farklı tepkiler verilmesi çifte standart ve karartma olarak nitelendirildi. Nice’te gerçekleşen saldırıya hemen “İslamcı terör saldırısı” yaftasını yapıştıran Fransız yetkililer, Avignon kentindeki saldırı girişiminin failinin 30 yaşında beyaz Fransız ve aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi’ne mensup çıkmasının ardından “terör saldırısı” olarak soruşturulmayacağını açıkladı. Kimlikçiler Hareketi’nin geçen yıl Yeni Zelanda’da camilere baskın yaparak katliam gerçekleştiren terörist Brenton Tarrant’la ilişkisi olduğu biliniyor. Hükümet ve polis yetkilileri, Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi’nde düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, Avignon’da Kuzey Afrika kökenli genç bir esnafa silah doğrultan aşırı sağcı kişinin girişimini “psikolojik sorunlu” gerekeçesiyle bu kapsama almadı.

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TERÖRİSTE ‘PSİKOLOJİK SORUNLU’ KILIFI

Cumhuriyet Savcısı Philippe Guemas da polislerce silahını bırakmadığı gerekçesiyle vurularak öldürülen şüphelinin üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi’ne ait “Avrupa’yı savun” yazılı yelek bulunduğunu belirterek, saldırganın “psikolojik bakımdan sorunlu” olduğunu, bu sebeple olayın terör saldırısı olarak soruşturulmayacağını açıkladı.

NAZİ SELAMINI GÖRMEDİLER

Ülkenin ana akım medyası, olayın gerçekleştiği ilk anlarda saldırganın “Allahuekber” diyerek yoldan geçenlere saldırdığını yazdı, ancak savcının “Saldırgan üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi yeleği bulunan 30’lu yaşlarda beyaz bir Fransızdı ve kesinlikle ‘Allahuekber’ diye bağırmadı” açıklamasının ardından saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Diğer yandan, saldırıya maruz kalan kişi kendisine silah doğrultanın Kimlik Hareketi’ne ait kıyafet giydiğini doğruladı ve silahı doğrultmadan önce Nazi selamı verdiğini ifade etti.

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MACRON AVIGNON’U YOK SAYDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice’teki saldırı için “İslamcı terör saldırısı” dedi ancak Avignon’daki saldırıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Nice’teki saldırının tüm Fransa’ya yönelik olduğunu belirten Macron, Fransa’nın Katoliklerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Ancak ülkesinde yaşayan Müslüman bir Fransıza yapılan saldırıya ilişkin bir kınamada bulunmadı.