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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da zulüm bitmiyor: İsrail'den Filistin okulu için yıkım kararı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü katlanarak devam ediyor. İsrail mahkemesi, 'ruhsatsız' olduğunu ileri sürerek Filistinlilere ait bir okul için yıkım kararı verdi. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, kararı "haksız ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.

21:36 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait bir okul için yıkım kararı aldı. (Arşiv)

İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait bir okul için yıkım kararı aldı. (Arşiv)

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okul için yıkım kararı verdi.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'deki St. Yves Vakfı yetkililerinden Samir Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Merkezi Mahkemesinin, Beytüllahim'in doğusundaki Cubb ed-Diib Okulu'nun "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle derhal yıkılmasına karar verdiğini söyledi.

Davudi, İsrail Merkezi Mahkemesinin, okulun 60 gün içinde yıkılmasına hükmettiğini ve yıkımın her an gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Avrupa fonlarıyla inşa edilen okulda 66 öğrenci eğitim görüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin Beytüllahim'deki Ofis Müdürü Hasan Berice, mahkemenin hükmüne tepki göstererek kararı "haksız ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.

Hükmün tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu, özellikle okulların Roma Anlaşması'yla koruma altında bulunduğunu vurgulayan Berice, yıkıma konu olan okulun 2017 yılında Avrupa fonlarıyla inşa edildiğini ve Filistinli 66 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.

Filistin Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 36'dan fazla okulun İsrail güçlerince yıkım tehdidi altında olduğunu duyurmuştu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

#işgalci İsrail
#Roma Anlaşması
#okul
#yıkım
#Filistin
#Doğu Kudüs
27 dakika önce
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İşgal altındaki Batı Şeria'da zulüm bitmiyor: İsrail'den Filistin okulu için yıkım kararı
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