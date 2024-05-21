İşgalci daha fazla kayıp verecek

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken ateşkesle alakalı görüşmeler de sürüyor. Hamas heyetinin 4 Mayıs Cumartesi günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmesiyle başlayan ateşkes görüşmelerinde Mısır-Katar ortaklığında hazırlanan ateşkes teklifi Hamas kabul ederken İsrail kabinesi tarafından reddedilmişti. Bölgede son kozlarını kullanıp Refah'a yönelik operasyon düzenleyen İsrail ordusu, sahada ağır bir yenilgiyle karşı karşıya.

DAHA ÇOK KAYIP VERECEKLER

Bölgede yaşananları Yeni Şafak'a anlatan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, işgalcilerin kara harekatında ciddi kayıp verdiğini belirterek, “Direniş o kadar büyük ki Gazze, işgalcilere mezar oldu. Savaşın üstünden 8 ay geçmesine rağmen işgal altındaki bölgelere füzeler atılıyor, işgalcilerin tank ve silahları yok ediliyor. Gazze’deki işgalcilerin çok daha fazla kayıp vereceğini bütün dünya bilmeli. Gazze’de kalan işgalcilerin çok daha fazla kayıp vereceğini bütün dünya bilmeli. Direniş bugün sadece Gazze’yi değil bütün insanlığı diriltiyor. Direnişimiz zafere kadar devam edecek” dedi.

İŞGALCİLER HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Sahada direnişçilerin kararlılığı ve cesaretinden dolayı işgalcilerin hedeflerine ulaşamadıklarını vurgulayan Zuhri, “Gazze'de Filistinlilerin direnişini kırmak için ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin desteklediği küresel bir savaş var. Fakat 8 aydır süren bu savaş istedikleri gibi gerçekleşmiyor. Filistin halkının kararlılığı ve cesareti sayesinde işgalciler hedeflerine ulaşamadı” ifadelerini kullandı.

HAMAS KOCA BİR ÜMMETTİR

Dünya genelinde gerçekleştirilen protestoların büyük bir yankı oluşturduğunu ifade eden Zuhri şöyle konuştu: “Önceden sadece Gazze'den ibaret olan Hamas, şimdi dünyanın dört bir yanındaki insanlarca destekleniyor. İnsanlar, bu savaşın Filistinlilerin zaferiyle sonuçlanmasını istiyor. Özellikle dünya genelinde üniversitelerdeki öğrencilerin ABD’nin kadınları ve çocukları öldürme politikasını reddedip protestolarla tepkilerini ortaya koyuyorlar. Şunu bilmeliyiz ki, hepimiz artık Gazze'yiz. Netanyahu'ya, Biden'a ve bütün destekçilerine sesleniyorum. Hamas sadece Gazze'de değil. Vicdan sahibi olan herkes Gazze. Hamas bir parti değil. Hamas Filistin değil. Hamas bugün koca bir ümmettir. Irk, mezhep, siyasi görüş fark etmeksizin; ümmetin tüm evlatları Hamas'tır.”

İnsanlığı özgürleştiriyorsunuz!

Gazze’de direnen halka seslenen Zuhri, “Başınızı kaldırın. Siz bugün sadece Filistin'i değil tüm ümmeti, insanlığı özgürleştiriyorsunuz. Bu mücadele zafere kadar devam edecek. Bu yolun zafer dışında bir sonu yoktur. Size sözümüzdür asla yılmayacağız, bu yolda yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Size sözümüzdür Kudüs’te kutlama yapana kadar durmayacağız. Ahdimizdir, teslim bayrağını asla açmayacağız!” dedi. Zuhri, Türkiye’ye gerek diplomatik girişimler, gerekse Gazzeli yaralılar için yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.







