İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

İsrail askerleri baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi, gaz ve ses bombaları kullandı. Saldırıda 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk, gerçek mermiyle yaralandı.

Öte yandan İsrail güçleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik ve Salim beldelerinde de konuşlanmalarını sıkılaştırdı. İsrail askerleri, Beyt Furik "kontrol noktasını" her iki yönde kapatarak, Beyt Furik ve Beyt Decn beldelerinden giriş ve çıkışları engelledi.