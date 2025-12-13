İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Yanuh beldesinin işaretlendiği bir harita paylaştı.

Paylaşılan haritada Yanuh beldesinde işaretlenen bir binadan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.