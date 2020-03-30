İşgalci İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

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İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak

AK Parti’nin yeniden gündeme aldığı infaz yasası ile ilgili TBMM’deki trafik geçtiğimiz hafta hızlanmıştı. Önce MHP ile görüşen AK Parti ardından, CHP, İYİ Parti ve HDP ile de bir araya geldi.