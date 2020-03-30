Dünya İşgalci İsrailde Başbakan Netanyahunun danışmanı koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS

İşgalci İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch koronavirüse yakalandı. Palunch'un sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, virüsün Netanyahu'ya geçip geçmediği merak konusu. Son verilere göre İsrail'de 4 bin 247 vaka bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Rivka Paluch
Rivka Paluch

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Netanyahu'nun danışmanında koronavirüs

Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Vaka sayısı 4 bin 247

  • Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Abone Ol Google News
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Evde kal sağlıkla kal

Evde kal sağlıkla kal

​Yeni Şafak çağrıya kulak verdi, 'ortak manşete' destek oldu.
Bakan Koca'dan iddialara cevap

Bakan Koca'dan iddialara cevap

Koca: ​Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
İnfazda kritik hafta

İnfazda kritik hafta

​6 suç kapsam dışı olacak, bu hafta meclise gelecek.
6-9 ayda aşıyı üretebiliriz

6-9 ayda aşıyı üretebiliriz

Prof.Dr. Mustafa Şahin: Aşı için teknoloji TÜBİTAK'ın elinde bulunuyor.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İtalya'da<br>51 doktor öldü

İtalya'da
51 doktor öldü

​6 bin civarında doktor ölüm tehlikesi altında.
Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli

Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli

​Gökhan Hotamışlıgil: Kökten önlemler hayat kurtarır.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Hükümlüler de<br>seferber oldu

Hükümlüler de
seferber oldu

​Ayda 1,5 milyon maske üretiyorlar.
Umre karantinası sona erdi

Umre karantinası sona erdi

​Son testin ardından evdeki 14 günlük karantina süreci başlıyor.
Meclis esnek çalışacak

Meclis esnek çalışacak

AK Parti'de gelmeyen vekil evden çalışacak.
​Türk otomotivi şalteri indirdi

​Türk otomotivi şalteri indirdi

​12 otomotiv fabrikası üretimi durdurdu, bazıları maske üretimine geçti.
Ahbap'lar<br>el ele verdi

Ahbap'lar
el ele verdi

​Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti.
Koronavirüsün<br>24 saati

Koronavirüsün
24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.