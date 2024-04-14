İşgalci teröristler kasaba bastı

Gazze’de katliam yapan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da silahlandırdığı yerleşimci teröristler, Muğir beldesine baskın düzenledi. Çok sayıda ev ve araç ateşe verilirken, baskın sırasında İsrail askerleri, yerleşimcilere eskortluk yaptı. Birkaç gün önce İsrailli bir gencin kayıp olması sonrası Yahudi işgalcilerin de aralarında bulunduğu büyük bir arama kurtarma ekibi kuruldu. Ardından organize olan, silahlı bin 500 yerleşimci, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Muğir kentine yürüdü.





AMBULANSIN GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

Karşı koyan Filistinlilere ateş açan yerleşimci teröristlerin güvenliğini İsrail güçleri sağladı. Yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin gerçek mermi ile vurduğu bir kişi olay yerinde can verdi. Öldürülen Filistinlinin 26 yaşındaki Cihad Ebu Alia olduğu açıklandı. Saldırıda 8’i gerçek mermi ile olmak üzere 25 Filistinli de yaralandı. Bölgedeki Filistinliler, Ebu Alia’nın olayların başlaması sonrası tepki vermek amacıyla bölgeye gittiğini, yerleşimcilerden birinin Filistinli adamı kafasından vurduğunu kaydetti. Köyün giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, Ebu Alia’ya müdahale etmek için gelen ambulansın köye girmesine müsaade etmedi. 26 yaşındaki Filistinli, bir süre sonra kan kaybından can verdi.





EVLERİ VE ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Saldırı sırasında yerleşimci teröristler 40'tan fazla evi ve 50 aracı ateşe verdi. Ardından Yahudi işgalciler, Filistinlilerin ana geçim kaynağı olan tarım arazilerini de ateşe verdiler. Yerleşimciler, iki ay Son dönemin en büyük baskınlarından biri olarak nitelendirilen olaylarda 25 Filistinli de gözaltına alındı. Günün ilerleyen saatlerinde Muğir’den çekilen yerleşimci teröristler, Ebu Falah köyünü de bastı. Filistin Resmi haber ajansı Wafa’nın haberine göre, baskında 5 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti.



