Dünya İskoç Muhafazakar Parti lideri istifa etti
AVRUPA

İskoç Muhafazakar Parti lideri istifa etti

İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri Davidson görevinden istifa ettiğini duyurdu. Davidson, istifasının gerekçesi olarak aile hayatı ve Brexit sürecinin de kendisi için "çatışmalı" bir konuya dönüşmesini gösterdi.

Haber Merkezi AA
Ruth Davidson.
Ruth Davidson.

Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson görevinden istifa etti.

  • İskoçya'nın başkenti Edinburg'da basın toplantısı düzenleyen Davidson, partisinin liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

En önemli istifa gerekçesi olarak geçen yıl çocuk sahibi olmasıyla başlayan aile hayatını gösteren Davidson, bununla birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinin de kendisi için "çatışmalı" bir konuya dönüştüğünü vurguladı.

Brexit referandumu sırasında ülkenin AB üyesi kalması yönünde kampanya yürüten Davidson, referandum sonucundan sonra anlaşmalı bir ayrılıktan yana tutum almıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın istifa kararında hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.

  • Davidson, 2017 seçimlerinde İskoçya'da başarılı bir kampanya yürüterek Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısını 1'den 13'e yükseltmişti.

Ruth Davidson, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin İskoçya kolu olan İskoçya Muhafazakar ve Birlik Partisinin liderliğini 8 yıldır sürdürüyordu.

Dilekçede imza sayısı milyonu aştı

Öte yandan İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçeye atılan imza sayısı bir günden az bir sürede 1 milyon 400 bine yaklaştı.

  • Dilekçede "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebi yer alıyor.

Başbakan Johnson, dün Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale gelmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendiriyor.

Brexit süreci

Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

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  • İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin parçası olan İskoçya'da ise halkın yüzde 62'si AB üyeliğinden yana oy kullanmıştı.

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