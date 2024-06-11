İsmail Heniye: Batan gemiden kaçmaya çalışıyorlar

Heniye, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un istifalarına değinerek, “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti. Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” dedi. Nusayrat katliamına ilişkin, “İsrail ateşkesten kaçmak için katliam yaptı” diyen Heniye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden “daha az suçlu” olmadığını söyledi.
ATEŞKES İÇİN BASKI YAPIN
Öte yandan bir başka üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri de Reuters haber ajansına konuştu. Zuhri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes çabalarını ilerletmek üzere bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin ABD'yi Gazze'deki savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Ebu Zuhri, “ABD yönetimini Gazze'deki savaşı durdurması için işgalci güce baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır. İşgalci gücün kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Blinken son 9 aydaki sekizinci Orta Doğu turunda dün Mısır'da temaslarda bulundu. Blinken'ın bir sonraki durağının İsrail olması bekleniyor.
ABD'den tek taraflı müzakere iddiası
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'deki Amerikan vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı müzakereyi tartıştığı bildirildi. NBC News'te yayınlanan habere göre, ABD'li yetkililer, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılması konusunda değerlendirmeler yapıyor. ABD'li yetkililer, muhtemel müzakerelerin Katar aracılığıyla yürütülebileceğinin altını çizdi.