|
Dünya

İsmail Heniye: Batan gemiden kaçmaya çalışıyorlar

İşgalci İsrail güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği kanlı baskının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye El-Cezire Arapça kanalına açıklamalarda bulundu.

04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:09 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Gadi Eisenkot, Benny Gantz, İsmail Heniye.
Gadi Eisenkot, Benny Gantz, İsmail Heniye.

Heniye, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un istifalarına değinerek, “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti. Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” dedi. Nusayrat katliamına ilişkin, “İsrail ateşkesten kaçmak için katliam yaptı” diyen Heniye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden “daha az suçlu” olmadığını söyledi.

ATEŞKES İÇİN BASKI YAPIN

Öte yandan bir başka üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri de Reuters haber ajansına konuştu. Zuhri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes çabalarını ilerletmek üzere bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin ABD'yi Gazze'deki savaşı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Ebu Zuhri, “ABD yönetimini Gazze'deki savaşı durdurması için işgalci güce baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır. İşgalci gücün kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Blinken son 9 aydaki sekizinci Orta Doğu turunda dün Mısır'da temaslarda bulundu. Blinken'ın bir sonraki durağının İsrail olması bekleniyor.

ABD'den tek taraflı müzakere iddiası

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'deki Amerikan vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı müzakereyi tartıştığı bildirildi. NBC News'te yayınlanan habere göre, ABD'li yetkililer, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılması konusunda değerlendirmeler yapıyor. ABD'li yetkililer, muhtemel müzakerelerin Katar aracılığıyla yürütülebileceğinin altını çizdi.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze
#Filistin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024