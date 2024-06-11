İsmail Heniye: Batan gemiden kaçmaya çalışıyorlar

Heniye, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un istifalarına değinerek, “Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini ve partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etmişti. Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” dedi. Nusayrat katliamına ilişkin, “İsrail ateşkesten kaçmak için katliam yaptı” diyen Heniye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden “daha az suçlu” olmadığını söyledi.