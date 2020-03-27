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KORONAVİRÜS

İspanya: Sağlık krizini fırsat bilip kimse işten çıkarılamaz

Ülkenin Çalışma Bakanı Diaz, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçici sözleşmeler iptal edilemez. Sözleşmeler, sağlık krizi aşılana kadar devam edecek" dedi. İspanya'da, koronavirüsün bulaştığı sağlık personeli sayısı da 9 bin 500'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Ülkede koronavirüs kaynaklı 769 ölüm gerçekleşti.
Ülkede koronavirüs kaynaklı 769 ölüm gerçekleşti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle işten çıkarmaları, virüsle ilgili ülkedeki sağlık krizi sonlandırılana kadar yasaklama kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun yaptığı acil toplantının ardından açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "Bu sağlık krizini fırsat bilerek kimse işçi çıkaramaz" dedi.

Diaz, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçici sözleşmeler iptal edilemez. Sözleşmeler, sağlık krizi aşılana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Koronaya yakalanan Boris Johnson
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Koronaya yakalanan Boris Johnson "Herkesle tokalaşıyorum" demişti
Daha önceki açıklamalarında herkesle tokalaştığını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero da Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarmaların yasaklanmasıyla ilgili alınan kararın, bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

  • İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Genel İşçiler Sendikası (UGT), Kovid-19'un başlamasından bu yana, geçmişte örneği görülmemiş şekilde işçi çıkarıldığına ve martta 1 milyona yakın kişinin işini kaybedeceğine dikkati çekmişti.

Her iki sendika, hükümetten önlem almasını istemişti.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, Avrupa Birliğinin (AB) de İspanya'ya yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, "AB, somut bir cevap verme kabiliyeti gösteremezse, geri dönüşü olmayacak şekilde sosyal olarak meşruluğunu kaybedecektir" dedi.

Dünya yıldızları koronavirüsle mücadele için bağış yaptı
FOTOĞRAF 9
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​Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Avrupa'da hastaneler yetersiz kalırken birçok araç gereç konusunda da eksik kalındığı görüldü. Bu noktada hastanelerin ihtiyaçlarına futbol dünyasının yıldız isimleri koştu.
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İspanya'daki durumun ağırlaşması sonrasında Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastanelere 1M€ bağış yaptı.
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Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Pep Guardiola da bağış yapan isimlerden. Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran başarılı teknik adamın 1M€ bağış yaptığı açıklandı.
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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da bağış yapan isimlerden. Başarılı oyuncu, Avrupa basınında yer alan haberlere göre şimdiye kadar tam 10 milyon euro bağış yaptı.
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Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, ise yeni tip koronavirüse karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu belirtti. İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.
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​Bayern Münih'in 25 yaşındaki futbolcusu Joshua Kimmich de virüsle mücadele eden hastanelere yardım edenlerden. Alman yıldız 1M€ bağış yaptı.
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Bayern'de forma giyen bir diğer Alman futbolcu Leon Goretzka da takım arkadaşı Kimmich gibi 1M€ bağış yaptı.
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Futbol dünyası dışında bağışta bulunan isimler arasında koronavirüse yakalanan NBA oyuncusu Rudy Gobert da bulunuyor. 27 yaşındaki basketbolcu 500 bin dolarlık bir bağışta bulundu.
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NBA'in yıldızlarından Stephen Curry ve ailesi de bağış yapan isimlerden. Başarılı basketbolcu 1 milyon öğün yemek bağışı yaptığını duyurdu.
Dünya yıldızları koronavirüsle mücadele için bağış yaptı
Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Avrupa'da hastaneler yetersiz kalırken birçok araç gereç konusunda da eksik kalındığı görüldü. Bu noktada hastanelerin ihtiyaçlarına futbol dünyasının yıldız isimleri koştu.

Çok sayıda şirket, art arda işçi çıkarma kararı almıştı

İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" adlı yasal hakkı kullanan çok sayıda şirket, art arda işçi çıkarma kararı almıştı.

Özellikle otomotiv, gıda, turizm, ulaşım ve tekstil sektörlerini etkileyen işçi çıkarmalarla ilgili hükümet, son iki haftadır sunulan ERTE'lerin de araştırılacağını duyurdu.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan dolayı en fazla ölümün olduğu İspanya'da, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 4 bin 858 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 64 bini geçti.

Ülkede, Kovid-19'un bulaştığı sağlık personeli sayısı da 9 bin 500'e ulaştı.

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