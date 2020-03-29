Dünya İspanyada bilanço ağırlaşıyor Bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 838 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısında günlük bazda yaşanan en büyük artışın kayda geçtiğini belirtti. Ülke genelindeki toplam vaka sayısının da 78 bin 797’ye ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
İspanya, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor.
İspanya, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan korona virüsü İspanya’da bilançoyu ağırlaştırıyor. İtalya’dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü nedeniyle 838 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 6 bin 528’e yükseldiği bildirildi.
EN BÜYÜK ARTIŞ
Bakanlık, ölü sayısında günlük bazda yaşanan en büyük artışın kayda geçtiğini belirtti. Ülke genelindeki toplam vaka sayısının da 78 bin 797’ye ulaştığı açıklandı.

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