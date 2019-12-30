İsrail 2019’da 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumunun yayınladığı rapora göre, 2019'da gözaltına alınan 5 bin 500 Filistinli arasında 889 çocuk, 128 de kadın bulunuyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün Filistinlilerin yaşadığı mahalle ve köylere düzenlediği gece baskınlarında çeşitli gerekçelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Gözaltına alınan Filistinlilerden bazıları mahkemeye sevk edilirken, diğerleri de bazen günlerce süren sorgunun ardından serbest bırakılıyor.

İsrail hapishanelerindeki tutuklu hastalardan 10'u kanser

Rapora göre, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli sayısı ise 5 bine ulaştı. Tutukluların 200'ü çocuk, 40'ı da kadın. 450 Filistinli ise idari tutuklu adı altında hapishanede tutuluyor.

İsrail cezaevlerinde 10'u kanser olmak üzere 700 hasta Filistinli bulunuyor.

Bu yıl gözaltında işkenceye maruz kalan Filistinlilerin sayısında da önceki yıllara göre artış yaşandı.

Rapora göre, cezaevinde bu yıl 5 Filistinli tutuklu hayatını kaybetti. Söz konusu tutuklular, İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

OYNAT 00:00 İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti 22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde , elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği belirtiliyor.



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