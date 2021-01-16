İsrail Aksa’nın altını oyuyor İsrail Aksa’nın altını oyuyor İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara ulaştı. Kutsal mescidin çökmesinden endişe ediliyor. Kazı çalışmalarının sesleri mescidin meydanlarında duyulmaya başladı. İşgalci güç İsrail, Burak Duvarı ve meydana yakın bölgelerdeki kazılarını son birkaç gündür yoğunlaştırdı. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kısvani, “Arap ve İslâm ülkelerini, bu yıkımın durması için müdahaleye çağırıyoruz” dedi.

Hatice Saka 16 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 16 Ocak 2021, 02:32 Yeni Şafak