İsrail Aksa’nın altını oyuyor

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara ulaştı. İşgalci güçler son birkaç gündür Mescid-i Aksa’da gözle görülür hasarlar oluşmasına aldırmadan Burak Duvarı ve meydana yakın bölgelerdeki kazılarını sürdürüyor. Kazı sesi artık mescidin meydanlarında da duyulmaya başladı. Filistinli yetkililer yapılan son hamlenin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kısvani, “İşgalci güçler getirdikleri gelişmiş ölçüm cihazlarıyla Mescid-i Aksa avlularına turizmi geliştirme bahanesiyle saldırdı.
Olanlardan tamamen işgalcileri sorumlu tutuyoruz. Mübarek Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam ülkelerine müdahale çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
1967’DEN BERİ SÜRÜYOR
- Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Abdülfettah el-Uveysî de konuya ilişkin şunları söyledi: “İşgalci güçlerin kazıları 1967 yılından beri devam ediyor. Bunu ilk olarak Şeyh Raid Salah ortaya çıkarmıştı. Hatta mescidin altındaki tünellere girmişti. Çok uzun zamandır mescidin içine girildiğinde kazı çalışmalarının etkileri ve verdiği hasar açıkça görülüyor. İşgalci güçlerin bu çalışmaları arttırması ya da ara vermesi siyasi hamlelere göre değişiyor. Son günlerde Netanyahu hükümeti aşırı sağcılara olan desteğini iyiden iyiye arttırdı. Bu politikaya paralel olarak Mescid-i Aksa’nın yıkılması için tüm güçlerini kullanmaya başladılar. Geçtiğimiz gün çok korkutucu bir gelişme yaşandı. İsrailli yetkililer ölçüm cihazlarıyla Mescid-i Aksa’ya girip ölçüm yaptılar. Artık durum çok tehlikeli bir hal aldı. Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor.”