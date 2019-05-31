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İsrail Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail Aksa'ya gitmek isteyen Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan iki Filistinliye ateş açması sonucu 16 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail, 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermiyor.
İşgalci İsrail, 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermiyor.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan iki Filistinliye ateş açması sonucu 16 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçmek isteyen biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki Filistinliye ateş açtı.

İsrail güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Abdullah Gays şehit olurken, karnından yaralanan diğer gencin de şu anda ameliyat edildiği belirtildi.

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermiyor.

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