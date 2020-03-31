Dünya İsrail askerleri koronavirüslü Filistinliyi yol kenarına attı
KORONAVİRÜS

İsrail askerleri koronavirüslü Filistinliyi yol kenarına attı

İsrail askerleri tarafından, Filistinli koronavirüs hastası kontrol noktası yakınında yol kenarına atıldı. Nefes almakta zorluk çeken ve zar zor hareket eden adamı olduğu gibi bırakan İsrail güçleri insanlıktan uzak olduğunu yeniden gösterdi. Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazzeliler, her geçen gün boyut değiştiren türlü baskı ve kısıtlamalara maruz kalıyor.
Gazzeliler, her geçen gün boyut değiştiren türlü baskı ve kısıtlamalara maruz kalıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Beit Sira köyünün girişindeki İsrail kontrol noktası yakınında hasta bir Filistinli adam, İsrail güçleri tarafından yol kenarına atıldı.

İnsidearabia.com'da yer alana habere göre, görgü tanığı, yol kenarına atılan adamın son derece yüksek ateşi olduğunu, vücudunu zar zor hareket ettirebildiğini ve nefes almakta zorlandığını söyledi.

Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini açıkladı.

5 Martta Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

2007'den bu yana abluka altında

İşgalci İsrail yetmiş yıldan fazla bir süredir Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor. Abluka altındaki bu bölge, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin insanlık dramına sahne olmakta. Gazze, 2007 yılından bu yana İsrail'in hava, kara ve deniz ablukası altında.

Gazze’de İsrail tarafından uygulanan ambargo, toplumsal hayatı her açıdan etkilemektedir. Adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’de 7 Temmuz 2014'te İsrail güçleri 51 gün sürecek saldırılarını başlattı. Saldırılarda 530’u çocuk 302’si kadın 2 bin 100’den fazla Filistinli öldü, 10 binden fazla Filistinli de yaralandı.

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