İsrail Batı Şeria'da yine katliam yaptı: 4 şehit 44 yaralı

İşgalci İsrail güçleri, dün Batı Şeria’da yılın en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail ordusu, 4 Filistinliyi katletti, 44 kişiyi yaraladı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, baskının nisan ayında Tel Aviv’de üç kişinin ölümüne neden olan bir saldırıyla ilgili olduğu, şüphelilerin askerlere patlayıcı ve silah ateşiyle karşılık verdiği iddia edildi. Açıklamada, “IDF birlikleri son zamanlarda bir dizi saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı’na girdi. İki zanlının bulunduğu konut çevrelendiği esnada güvenlik güçlerimize karşı el yapımı bombalar patlatıldı ve ateş açıldı. Askerlerimiz standart operasyon prosedürlerine göre karşılık verdi. İki şüpheli öldürüldü” ifadeleri kullanıldı. Öldürülenlerden birinin Tel Aviv’deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raid Hazım’ın erkek kardeşi Abdulfethi Hazım olduğu aktarıldı.

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EN ÖLÜMCÜL YIL

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in kanlı baskınında şehit olan Filistinlilerin isimlerini Abdulfethi Hazım, Muhammed Mahmud Elvene, Ahmed Nazmi Alavne ve Muhammed Ebu Naise olarak açıkladı. Bazıları ağır olmak üzere 44 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, bu yılın Batı Şeria’daki Filistinliler için 2015’ten bu yana en ölümcül yıl olduğunu kaydetti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de “İsrail işgali halkımızın hayatıyla oynamaya devam ediyor. Tel Aviv, tırmanma politikasını sürdürerek güven ve istikrarı hedef alıyor” dedi.

İsrail güçleri, Cenin ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria’daki şehirlere sık sık baskın düzenliyor. İşgalci güç, hayatını kaybedenlerin çoğunun operasyonlar sırasında askerlerle çatıştığını iddia ediyor. Ancak İsrailli sivil toplum kuruluşu B’Tselem de dahil çok sayıda insan hakları grubu, onlarca masum silahsız sivilin İsrail askerlerince öldürüldüğünü belirtiyor. Yılbaşından bugüne İsrail baskınları neticesinde 100 Filistinlinin şehit edildiği de bilgiler arasında.

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DÜNYA İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam