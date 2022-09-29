Dünya İsrail Batı Şeriada yine katliam yaptı 4 şehit 44 yaralı
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İsrail Batı Şeria'da yine katliam yaptı: 4 şehit 44 yaralı

İşgalci İsrail güçleri, dün Batı Şeria'da yılın en kanlı saldırılarından birini yaptı. Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, 4 Filistinliyi katletti, 44 kişiyi yaraladı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne “Tel Aviv, tırmanma politikasını sürdürerek güven ve istikrarı hedef alıyor” dedi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Batı Şeriada yine katliam yaptı: 4 şehit 44 yaralı
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İşgalci İsrail güçleri, dün Batı Şeria’da yılın en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail ordusu, 4 Filistinliyi katletti, 44 kişiyi yaraladı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, baskının nisan ayında Tel Aviv’de üç kişinin ölümüne neden olan bir saldırıyla ilgili olduğu, şüphelilerin askerlere patlayıcı ve silah ateşiyle karşılık verdiği iddia edildi. Açıklamada, “IDF birlikleri son zamanlarda bir dizi saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı’na girdi. İki zanlının bulunduğu konut çevrelendiği esnada güvenlik güçlerimize karşı el yapımı bombalar patlatıldı ve ateş açıldı. Askerlerimiz standart operasyon prosedürlerine göre karşılık verdi. İki şüpheli öldürüldü” ifadeleri kullanıldı. Öldürülenlerden birinin Tel Aviv’deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raid Hazım’ın erkek kardeşi Abdulfethi Hazım olduğu aktarıldı.

EN ÖLÜMCÜL YIL

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in kanlı baskınında şehit olan Filistinlilerin isimlerini Abdulfethi Hazım, Muhammed Mahmud Elvene, Ahmed Nazmi Alavne ve Muhammed Ebu Naise olarak açıkladı. Bazıları ağır olmak üzere 44 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, bu yılın Batı Şeria’daki Filistinliler için 2015’ten bu yana en ölümcül yıl olduğunu kaydetti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de “İsrail işgali halkımızın hayatıyla oynamaya devam ediyor. Tel Aviv, tırmanma politikasını sürdürerek güven ve istikrarı hedef alıyor” dedi.

İsrail güçleri, Cenin ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria’daki şehirlere sık sık baskın düzenliyor. İşgalci güç, hayatını kaybedenlerin çoğunun operasyonlar sırasında askerlerle çatıştığını iddia ediyor. Ancak İsrailli sivil toplum kuruluşu B’Tselem de dahil çok sayıda insan hakları grubu, onlarca masum silahsız sivilin İsrail askerlerince öldürüldüğünü belirtiyor. Yılbaşından bugüne İsrail baskınları neticesinde 100 Filistinlinin şehit edildiği de bilgiler arasında.

İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam
DÜNYA
İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam

İsrail'in gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti: Acısı Filistinlilerin hafızasında hala taze
FOTOĞRAF 8
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İsrail devletini kurmak için İngiliz manda yönetimine ve bölge halkına yönelik terör eylemleri düzenleyen, liderliğini Avraham Stern'in yaptığı Lehi (Stern) ile Menahem Begin öncülüğündeki İsrail Ulusal Askeri Örgütü (İrgun) militanları, Palmah ve Hagana gibi siyonist terör örgütlerinin de desteğiyle 9 Nisan 1948'de Filistin'in Deyr Yasin köyüne baskın düzenlemiş ve 254 Filistinliyi katletmişti.

Deyr Yasin katliamı Filistinlilerin, tarihi Filistin topraklarının diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine zorunlu göçünde önemli bir faktör oldu. Bu katliam ayrıca 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı.
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Deyr Yasin’de neler yaşandı?

Katliamdan kurtulmayı başarabilen az sayıdaki tanığın daha sonra anlattıkları, 9 Nisan 1948'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Buna göre, 8 Nisan’da Filistin direnişinin komutanlarından Abdulkadir el-Hüseyni’nin şehadet haberinin duyulmasıyla köy halkı, Yahudilerin o gece köye saldırabileceğini düşünerek nöbet tutmaya başladı.

Gece yarısı Deyr Yasin köyünü basan teröristler, anons yaparak halktan köyü terk etmelerini istedi. Ancak bunun için mühlet tanımadan evleri yakmaya başladılar, dışarı çıkmaya çalışanları da ateş açarak öldürdüler.
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Deyr Yasin'de o gece 52 çocuk, ailelerinin gözleri önünde başları kesilerek öldürüldü, 60'tan fazla kadın da vücutları parçalanarak katledildi.

Köydeki bütün erkekler ise öldürüldükten sonra su kuyularına atıldı.

Katliamdan çok az sayıda sivil yaralı kurtuldu. Yaralı kadın ve çocuklar olayın ardından çırılçıplak soyularak araçlara doldurulup Yahudi yerleşim birimlerinde dolaştırıldı.
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\"Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi\"

Yahudi terör örgütlerinin köye düzenlediği katliamdan kurtulmayı başaran katliamın son tanıklarından, bugün 84 yaşında olan ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Umm Usame, o gece köylerine düzenlenen saldırıyı şöyle anlatmıştı:

\"Evimiz üç katlıydı, babamla birlikte ağabeyim de nöbet tutuyordu. Yahudiler şafak vaktine doğru, sabah ezanının okunmasıyla birlikte köye indiler. Araçları yoktu. Köyün etrafını kuşattılar. Kimsenin köyden kaçmasını istemiyorlardı. Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi.\"
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Tanık olduğu dehşeti kayıtlara geçiren Umm Usame, \"İlk olarak sabah namazı için abdest almaya çıkan bir köylüyü yakalayıp öldürdüler. Ağabeyim onları görmüştü, birkaç defa seslendi ama cevap vermediler. Bunun üzerine onlara ateş etmeye başladı. Ağabeyim köydekilerin uyanması için de ateş açtı ve çatışma başladı.\" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın başlamasıyla kadın ve çocuklar kaçacak yer aradı ancak çok azı teröristlerin mermilerinden kurtulabildi.

Umm Usame, babasının diğer eşi, ağabeyi ve diğer çocuklarla evlerinin arka penceresinden halasının evine, oradan da Ain Karem köyüne kaçarak katliamdan kurtulduğunu anlattı.
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\"Bu eylemi yapmasaydık İsrail olmayacaktı\"


Katliamdan sadece bir ay sonra David Ben-Gurion, İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti.

Katliamı gerçekleştirenlerden Menahem Begin, 1977-1983 yıllarında İsrail Başbakanı oldu. Begin, \"Eğer ‘Deyr Yasin zaferi’ olmasaydı, İsrail devleti de olmazdı.\" diyerek saldırının meşruluğunu savunmuştu.
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Haaretz gazetesinin 2010'da Deyr Yasin katliamıyla ilgili belgeler, raporlar ve fotoğrafların kamuya açılması önündeki engelin kaldırılması için verdiği dilekçe İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yerel gözlemcilere göre söz konusu katliam, Filistinli Araplar ile Yahudiler arasında o dönem zaten var olan nefrete yenilerini ekledi ve Filistin halkının hafızasında silinmez bir yer edindi.
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İsrail Deyr Yasin'deki sokaklara katliamı yapanların adını verdi


İsrail yönetimi, 1948'de Yahudi terör örgütlerince yerle bir edilen köyü 1980'de Givat Shaul adıyla yeniden inşa etti ve tarihin en korkunç katliamlarından birine sahne olan Deyr Yasin'deki köyün cadde ve sokaklarına katliamı gerçekleştiren teröristlerin adını verdi.

Filistinliler ise 1948'de kaybettikleri katliam kurbanlarını her yıl çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyor.
İsrail'in gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti: Acısı Filistinlilerin hafızasında hala taze
İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamının acısı Filistinlilerin hafızasında tazeliğini koruyor.
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