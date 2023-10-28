İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, 'ateşkes' isteyen BMGK'ya skandal sözlerle hakaret etti.
Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.
İsrail BM'nin 'ateşkes' çağrısına 'alçakça' dedi: Reddediyoruz
İsrail BM'nin 'ateşkes' çağrısına 'alçakça' dedi: Reddediyoruz
"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz."
ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.
120 ülkeden ateşkes çağrısı
120 ülkeden ateşkes çağrısı
BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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9 hours ago