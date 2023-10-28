İsrail BM'nin 'ateşkes' çağrısına 'alçakça' dedi: Reddediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. 120 ülke ateşkesi kabul ederken, 14 ülke savaşın devam etmesi yönünde oy verdi. 45 ülke ise çekimser oy kullandı. Öte yandan Kanada'nın tasarıya "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının" eklenmesine yönelik talebi ise reddedildi.