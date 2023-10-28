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Dünya

İsrail BM'nin 'ateşkes' çağrısına 'alçakça' dedi: Reddediyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu. Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

01:22 - 28/10/2023 Saturday
Güncelleme: 01:48 - 28/10/2023 Saturday
AA
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, 'ateşkes' isteyen BMGK'ya skandal sözlerle hakaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, 'ateşkes' isteyen BMGK'ya skandal sözlerle hakaret etti.

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

İsrail BM'nin 'ateşkes' çağrısına 'alçakça' dedi: Reddediyoruz

"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz."
ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

120 ülkeden ateşkes çağrısı

BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.



#İsrail
#Eli Cohen
#Birleşmiş Milletler
9 hours ago
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