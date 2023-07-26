İsrail bölündü

Aralık ayında kurulduğundan bu yana hükümetin yargı üzerindeki denetimini artıracak yasa tasarısını gündemde tutan Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyon, aylardır süren gelgitlerin ve protesto gösterilerinin ardından pazartesi günü tasarıyı meclisten geçirdi. ABD başta olmak üzere Tel Aviv’in müttefiklerinden gelen itirazlara kulak tıkayan Netanyahu hükümeti, uzlaşmayı reddederek İsrail’deki bölünmeyi derinleştirdi. Tasarının onaylanmasının ardından sokaklar savaş alanına dönerken, ordudaki huzursuzluğun hat safhaya çıktığı belirtiliyor. Eski Başbakan Ehud Olmert ise İsrail’in karşı karşıya kaldığı durumu “görülmemiş bir tehdit” diye nitelendirerek iç savaş uyarısında bulundu. Tasarının geçmesine tepki olarak birçok gazete de ilk sayfaları tamamen siyah renkle kapalı olarak çıktı.





Protestolar şiddetlendi

Yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar hız kazandı. Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen Tel Aviv’in Kaplan Caddesi önünde on binler toplanırken, başkentin ana arteri Ayalon Otoyolu’nu kapatan yüzlerce gösterici slogan attı, düdük çaldı ve ateş yaktı. İsrail polisi, atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak saatlerce kapalı kalan yoldaki göstericilere müdahale etti. Ülke genelindeki protestolara onlarca kişi polis tarafından gözaltına alındı.





Destekçilerle karşıtlar kavga etti

İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde ise bir yerleşim yeri yakınında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt grupları karşı karşıya geldi. İki grup arasında arbede çıkarken, bölgeye gelen güvenlik görevlileri havaya ateş ederek kavga eden grupları ayırdı. Olaylarda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kuzeydeki 531 numaralı otoyolda ise bir kişi protesto için otoyolu kapatan göstericilerin üzerine aracını sürdü. Olayda 3 kişi yaralanırken, İsrail polisi aracın şoförünü gözaltına aldı. İsrail’de bazı gazeteler de tartışmalı yargı düzenlemesinin onaylanmasının ardından okurlarının karşısına siyah ilk sayfayla çıktı. Yediot Ahronot, İsrail Hayom, Haaretz ve TheMarker gazetelerinin siyah baskılı ön sayfalarında “İsrail demokrasisi için kara bir gün” ifadeleri yer aldı.





Orduda istifalar sürüyor

Yasa tasarısının İsrail ordusunda yarattığı çatlak da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Daha önce binlerce yedek asker ve bazı hava kuvvetleri mensupları tasarının yasalaşması halinde istifa edeceklerini bildirmişti. Son olarak Netanyahu ve eski başbakanlardan Ehud Barak’ın da görev yaptığı İsrail’in elit özel kuvvetlerinde de istifa dalgası başladı. Kararın alınmasından sonra sadece birkaç saat içerisinde birlikte görev yapan 300’e yakın yedek askerin görevi bıraktıklarını açıklandı.





İç savaşa gidiyoruz

İngiliz basınına konuşan İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert ise “Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz” açıklamasında bulundu. İsrail’de ülkenin istikrarını ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimaline giden bir “sivil itaatsizlik” olduğunu söyleyen Olmert, “Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey” diye konuştu.





Muhalefet yargıya taşıyor

Öte yandan İsrail muhalefeti yasanın iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını açıkladı. Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid, yasanın geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İsrail devletinin demokratik yapısının lağvedilmesi ve yasanın hazırlandığı Meclis Komisyonundaki demokratikliğe aykırı uygulamalar karşısında” yasanın iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvuracaklarını aktardı.



