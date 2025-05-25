İsrail bu annenin 9 çocuğunu diri diri yaktı

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Kayzan Mahallesi’nde, Neccar ailesine ait bir eve düzenlediği hava bombardımanı sonucunda aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma ekipleri, bombardımanın ardından enkaza dönen evden en büyükleri 12 yaşında olan Yahya Neccar ile Ruken, Reslan, Cibran, Eiyf, Revan, Seden, Lokman ve Sidra adındaki 9 kardeşi yanmış halde çıkararak bölgedeki Nasır Hastanesi’ne götürdü. Bölgede bulunan Nasır Hastanesi’nde çalışan baba Hamdi Neccar, bölgedeki Nasır Hastanesi’nde gönüllü çalışan eşi Alaa Neccar’ı hastaneye götürmek için evden çıktıkları esnada gerçekleşen bombardımanda yaralandı. Neccar’ın 10 çocuğundan geriye yalnızca ağır yaralanan Adem ismindeki oğlu kaldı.





EŞİ VE BİR OĞLU AĞIR YARALI

Konuya dair açıklama yapan Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 9 çocuğunu İsrail saldırısında yitiren Doktor Alaa Neccar’ın kendisi gibi doktor olan eşi Hamdi Neccar’ın da bombardımanda yaralandığını ve tedavi altına alındığını söyledi. Yaralı olarak hayatta kalan tek oğlu Adem’in de babasının yanında tedaviye alındığını belirten El-Burş, “Meslektaşımız Alaa Neccar’ın en büyüğü 12 yaşında 10 çocuğu vardı. Eşiyle birlikte hastaneye gelmek için sabah evden çıktıktan kısa süre sonra evi İsrail uçakları tarafından bombalandı” dedi. Açıklamasında, “Personellerimiz Gazze’de bunları yaşıyor” diyen El-Burş, “Burada yaşanan acıları kelimelerle tarif etmek mümkün değil. İsrail, yalnızca sağlık personellerimizi hedef almıyor, suçunu daha fazla büyüterek onların ailelerini de hedef alıyor” cümlelerini sarf etti.





NASIR HASTANESİ’NDE BÜYÜK HÜZÜN

Neccar ailesinin yaşadığı dram, Nasır Hastanesi’nde büyük bir hüzne sebep olurken 12 kişilik ailenin ayakta kalan tek üyesi anne Alaa Neccar ise yaralı eşi ve küçük çocuğu için güçlü durmaya çalışıyor. Olaya dair Sağlık Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan hastane görevlilerinden Doktor Yusuf Ebu er-Riş, acılı meslektaşı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti. Hastanede büyük bir hüznün hakim olduğunu belirten er-Riş, 9 çocuğunu kaybeden Alaa Neccar’ı "Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor” cümleleriyle anlattı.





ALÇAKÇA SAVUNMA

Barbarlıkla ilgili İsrail ordusundan alçakça bir açıklama yapıldı. "Bölgedeki sivillerin önceden tahliye edildiği" savunulan açıklamada, sivillere zarar verildiğine ilişkin iddiaların araştırılacağı ileri sürüldü.





KÜÇÜK ÇOCUĞU KALBİNDEN VURDULAR

Gazze’de dün yaşanan insanlık dramı yalnızca Neccar ailesi ile sınırlı kalmadı. İsrail ordusunun sivil toplulukları ve çadırları hedef almak için sık sık kullandığı Quadcopter insansız hava aracı, bu kez 10 yaşındaki Ahmet Yusuf Bakr'ı hedef aldı. Kalbinden vurulan Bakr yaşamını yitirdi.





GECE GÜNDÜZ BOMBARDIMAN

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta ilan ettiği kara operasyonu öncesi başlattığı yoğun bombardımanlar da sürüyor. Dün sabah başlayıp gece yarısına kadar devam eden saldırılarda 47 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatan işgalci İsrail ordusu, bu tarihten geçen 3 aylık sürede Gazze’de 3 bin 747 Filistinliyi daha öldürdü. Son 48 saatte 80’i aşkın Filistinlinin bombardımanlarda yaşamını yitirdiği Gazze’de, İsrail saldırılarının soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023’ten beri toplam ölü sayısı ise 53 bin 901’e ulaştı.



