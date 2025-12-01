İsrail dronunun açtığı ateşte bir Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de ateşkese rağmen “Sarı Hattın” dışında kalan et-Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği dron saldırısında bir Filistinli kadını yaraladı. Saldırı sonrası yaralanan kadın el-Ehli Baptist Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşgalci İsrail'in, Gazze kentinde işgal altında tuttuğu "Sarı Hattın" dışında kalan bölgede ateşkese rağmen düzenlediği dron saldırısında Filistinli bir kadın yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi’ne ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan Filistinli bir kadın kent merkezindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne nakledildi.
Saldırı, Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken "Sarı Hattın" dışında kalan bölgeye düzenlendi.
Tuffah Mahallesi’ndeki evlere dronlarla ateş açan İsrail ordusu, bombalar attığı bölgeyi topçu atışlarıyla da hedef aldı.
İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlali sürdürüyor.
Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre İsrail güçlerinin 10 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği yaklaşık 591 ihlal sonucu 357’den fazla Filistinli öldü, 903 Filistinli yaralandı.