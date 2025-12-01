İsrail'den Suriye'de yeni işgal: Şam'dan ihlallere karşı Tel Aviv'e net mesajı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı.

Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.