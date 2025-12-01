Yeni Şafak
İsrail'den Suriye'de yeni işgal: Şam'dan ihlallere karşı Tel Aviv'e net mesajı

21:531/12/2025, Pazartesi
AA
Kuneytra’da İsrail’in sınır ihlali bölgedeki gerginliği artırdı. (Foto: Arşiv)
İsrail, Suriye'nin Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Kuneytra'nın Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı. Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

İşgalci İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Tel Ebu Kubays bölgesine ilerleyerek ihlallerini sürdürdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı.

Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.

Daha önce İsrail ordusu, Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlemişti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.



