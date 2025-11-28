Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü

İsrail, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında 13 kişiyi öldürdü

10:2128/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.
Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi. İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.


Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.


Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.



#israil
#suriye
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?