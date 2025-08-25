İsrail Gazze’de katil robotları devreye soktu

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze’deki hava saldırılarıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan kenti, olası bir kara harekâtı öncesinde tamamen tahrip etmeye hazırlanıyor. Sivillerin bulunduğu bölgelerde ise uzaktan kumandalı silah sistemleri kullanıldığı bildiriliyor.
İki tür katil robot operasyonda
Filistinli araştırmacı Rami Abu Zbida’ya göre, Gazze’de iki tip robot kullanılıyor. İlk tür, Zelda adıyla bilinen eski tip M113 zırhlı personel taşıyıcılarının mürettebatsız hâle getirilerek tonlarca patlayıcıyla doldurulduğu paletli araçlar. M113’ler uzaktan kumanda ile içinde asker bulunmaksızın sivil yapıların arasına sokuluyor ve patlatılıyor. Raporlara göre, yüzlerce M113’ü yıllardır ellerinden çıkarmaya çalışan İsrail ordusu, bu araçları katil robotlara dönüştürerek yeniden kullanıma soktu.
Daha küçük boyutlu ikinci tür robotlar ise yoğun nüfuslu bölgelerde ara sokaklara, bina içlerine veya tünel girişlerine yerleştiriliyor. Kontrolsüz yıkım yaratan bu robotlar da uzaktan yönetilerek aynı anda çok sayıda evi yok edebiliyor.
Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Ramy Abdu, katil robotlardan birinin bile patlatılmasının aynı anda altı veya yedi evi yok edebileceğini belirtti.
Robotlar geçen yıl ilk kez kullanılmıştı
Euro-Med’in Ekim 2024’te yayınladığı rapora göre, İsrail’in Gazze’de robot kullanımı Mayıs 2024’te başladı. İlk kayıt ise Ekim 2024’te, Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyindeki Cebaliye’de gerçekleşti. Örgüt, bu tür cihazların kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Donanma hazır bekliyor
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hayfa Deniz Üssü’nü ziyaretinde, “Gazze’de operasyonu genişletmeliyiz. Donanma karadaki birliklere destek sağlamaya hazır olmalı. Savaş hedeflerimizin çoğuna ulaştık” dedi. Zamir, donanmanın Ortadoğu’daki gizli operasyonlara da hazır olduğunu ekledi.
Zeytinlikler sistematik tahrip ediliyor
İsrail ordusu, Filistin topraklarında yalnızca yerleşim yerlerini değil, zeytinlikleri de sistemli biçimde tahrip ediyor. Batı Şeria’da Ramallah’a bağlı Mugayyir köyünde üç gün içinde yaklaşık 3 bin zeytin ağacı buldozerle yok edildi. Ordu, ağaçların köyün topraklarından geçen ana İsrail yerleşim yoluna “güvenlik tehdidi” oluşturduğunu savundu. Köy sakinleri ise işgal güçleri çekildikten sonra sökülen ağaçları yeniden dikmeye başladı. 1967’den bu yana İsrailli yetkililer veya yerleşimciler tarafından 800 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.