İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti.
İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.
#عاجل حالة هلع للمستوطنين المتظاهرين قرب حدود غزة بعد إطلاق الصواريخ من القطاع والانفجارات التي أحدثتها محاولة اعتراضها، يذكر إن المستوطنون يتظاهرون في المنطقة التي اسر منها الجندي " أورون شاؤول" في ذكرى عيد ميلاده.#ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/OaPmQ3pi2w
#عاجل حالة هلع للمستوطنين المتظاهرين قرب حدود غزة بعد إطلاق الصواريخ من القطاع والانفجارات التي أحدثتها محاولة اعتراضها، يذكر إن المستوطنون يتظاهرون في المنطقة التي اسر منها الجندي " أورون شاؤول" في ذكرى عيد ميلاده.#ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/OaPmQ3pi2w— Amjed ahmed (@AmjedHm) 29 Aralık 2017
İsrailli yerleşimciler korkuya kapıldı
Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.
İsrail ordusu, Gazze'ye bir hava aracı ve tankla saldırı düzenlediğini açıkladı.