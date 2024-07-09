Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırım saldırılarına devam ediyor. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalcilerin Gazze'ye katliam saldırılarını durdurmak amacıyla anlaşmaya varmak için olumlu ve esnek bir tutum sergiledikleri, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığı belirtildi.