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Dünya

Terör devleti İsrail'den Han Yunus'ta sivil kıyımı: 29 Filistinli şehit oldu

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail yeni bir katliam gerçekleştirdi. İşgal ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bir okulun çevresine düzenlediği saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli şehit oldu.

22:27 - 9/07/2024 Salı
İsrail, Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu vurdu.
İsrail, Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu vurdu.

Terör devleti İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 277 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir okulu hedef aldı.

İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Abasan'daki el-Awda Okulu'nun çevresine düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli hayatını kaybetti.



#Gazze Şeridi
#Han Yunus
#İsrail
#Saldırı
#Okul
23 dakika önce
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