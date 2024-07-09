Soykırımcı İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı: 4'ü çocuk 7 kişi öldü

İsrail güçleri, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Rasas yolu kavşağında bulunan sivilleri vurdu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alana saldırı düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Saldırıda 4'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bazılarının durumlarının kritik olduğu kaydedildi.