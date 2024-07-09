Soykırımcı İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı: 4'ü çocuk 7 kişi öldü

İsrail’in, Gazze’deki Tuffah ve Daraj mahallelerine yönelik yeni katliam kararı sonrası yüzlerce aile, güvenli bölgenin kalmadığı şehirde bir kez daha nereye gideceğini bilmeden yer değiştiriyor. Filistinliler, aç, susuz ve yorgun bir şekilde bölgeden uzaklaşıyor. Gazzeliler, bombardıman enkazları ile savaş sesleri arasında güvenli bir sığınak arıyor.