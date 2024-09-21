İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'i Beyrut'ta öldürdü

İşgalci İsrail, bugün Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın en rütbeli komutanı İbrahim Akil’i öldürdü. Soykırımcı İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü 350 gündür şiddetini artırarak devam ederken, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine başlattığı hava saldırıları da iki haftadır süregeliyor.

İbrahim Akil kimdir?

İbrahim Tahsin olarak da bilinen İbrahim Muhammed Akil, 24 Aralık 1962’de Lübnan'ın Bekaa ilinde dünyaya geldi. 1980'lerde Hizbullah'a katılan Akil, örgütün Lübnan’daki Amerikan ve İsrail varlığına yönelik saldırılarında sıkça görev aldı. Nisan 1983’te 63 kişinin öldüğü Beyrut’taki ABD Büyükelçilik binasını bombalayan ekipteydi. Bundan yalnızca beş ay sonra ise 241 Amerikan askerinin öldüğü kışla baskınına katılmıştı. ABD, onu ayrıca 1987 yılında Beyrut’ta Amerikan ve Alman vatandaşlarının rehin alınmasıyla da suçladı.

ABD'nin Beyrut'taki Büyükelçiliğine yönelik bombalı saldırı, 1983

Suriye'de Rejim lehine savaştı

İbrahim Akil, aynı zamanda Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutası olan Cihat Konseyi’nin de bir üyesiydi. Suriye’de iç savaş patlak verince, rejimin lehine muhaliflere karşı askeri operasyonlar düzenledi. Rusya'dan sonra İran'ın da Suriye'deki iç savaşa müdahil olmasıyla Hizbullah'ın bölgeye girişi, muhaliflerin ilerleyişini iyice sekteye uğratmıştı.

Suriye İç Savaşı, 15 Mart 2011/Günümüz

ABD onu 'küresel terörist' ilan etti

1983 yılındaki ABD büyükelçilik binası saldırısıyla bundan birkaç ay sonra yine ABD ordusuna ait kışlaya baskın düzenlemesi onu Batı ülkeleri tarafından 'terörist' olarak tanımlanmaya yetmişti. Eylül 2015’te ABD tarafından ‘küresel terörist’ ilan edilen İbrahim Akil hakkında bilgi verenlere 7 milyon dolar ödül teklif edildi.

ABD eski Başkanı Barrack Obama, 2015

Nasrallah'ın en yakınında o kalmıştı

Akil, bu yılın temmuz ayında İsrail hava saldırısıyla öldürülen Fuad Şükür'ün görevlerini de yürütmekteydi. Fuad Şükür, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sonra gelen iki isimden biriydi; örgütün komuta kademesinde sözü geçen saygın bir isimdi.

Hizbullah eski üst düzey komutanı Fuad Şükür

Beyrut'taki dairesinde bombalandı

Terör devleti İsrail, bugün, İbrahim Akil'i Beyrut'un güney banliyölerinden Camus bölgesindeki bir apartman dairesinde F-35 savaş uçağından atılan iki füzeyle öldürdü. Lübnan medyası, Akil’in öldürüldüğü sırada Lübnan ve Hizbullah yetkilileriyle toplantıda olduğunu yazdı.