İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'i Beyrut'ta öldürdü

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlilere yönelik zulmünü şiddetlendiren işgalci İsrail, iki haftadır Lübnan'a yönelik yoğun bombardımanlarını sürdürüyor. İsrail'in dış istihbarat birimi MOSSAD'ın operasyonuyla Hizbullah üyelerinin telsizlerinin patlatılması sonucu örgüt içerisindeki dağılma devam ederken, birkaç ay arayla üst düzey iki komutanın öldürülmesi de lider Hasan Nasrallah'ı yalnızlığa itiyor. Bugün Beyrut'ta İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarının hava saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Hizbullah Komutanı İbrahim Akil, 1980'li yılların başından itibaren örgütün en önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.
İşgalci İsrail, bugün Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın en rütbeli komutanı İbrahim Akil’i öldürdü. Soykırımcı İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü 350 gündür şiddetini artırarak devam ederken, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine başlattığı hava saldırıları da iki haftadır süregeliyor.
İbrahim Akil kimdir?
İbrahim Tahsin olarak da bilinen İbrahim Muhammed Akil, 24 Aralık 1962’de Lübnan'ın Bekaa ilinde dünyaya geldi. 1980'lerde Hizbullah'a katılan Akil, örgütün Lübnan’daki Amerikan ve İsrail varlığına yönelik saldırılarında sıkça görev aldı. Nisan 1983’te 63 kişinin öldüğü Beyrut’taki ABD Büyükelçilik binasını bombalayan ekipteydi. Bundan yalnızca beş ay sonra ise 241 Amerikan askerinin öldüğü kışla baskınına katılmıştı. ABD, onu ayrıca 1987 yılında Beyrut’ta Amerikan ve Alman vatandaşlarının rehin alınmasıyla da suçladı.
Suriye'de Rejim lehine savaştı
İbrahim Akil, aynı zamanda Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutası olan Cihat Konseyi’nin de bir üyesiydi. Suriye’de iç savaş patlak verince, rejimin lehine muhaliflere karşı askeri operasyonlar düzenledi. Rusya'dan sonra İran'ın da Suriye'deki iç savaşa müdahil olmasıyla Hizbullah'ın bölgeye girişi, muhaliflerin ilerleyişini iyice sekteye uğratmıştı.
ABD onu 'küresel terörist' ilan etti
1983 yılındaki ABD büyükelçilik binası saldırısıyla bundan birkaç ay sonra yine ABD ordusuna ait kışlaya baskın düzenlemesi onu Batı ülkeleri tarafından 'terörist' olarak tanımlanmaya yetmişti. Eylül 2015’te ABD tarafından ‘küresel terörist’ ilan edilen İbrahim Akil hakkında bilgi verenlere 7 milyon dolar ödül teklif edildi.
Nasrallah'ın en yakınında o kalmıştı
Akil, bu yılın temmuz ayında İsrail hava saldırısıyla öldürülen Fuad Şükür'ün görevlerini de yürütmekteydi. Fuad Şükür, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sonra gelen iki isimden biriydi; örgütün komuta kademesinde sözü geçen saygın bir isimdi.
Beyrut'taki dairesinde bombalandı
Terör devleti İsrail, bugün, İbrahim Akil'i Beyrut'un güney banliyölerinden Camus bölgesindeki bir apartman dairesinde F-35 savaş uçağından atılan iki füzeyle öldürdü. Lübnan medyası, Akil’in öldürüldüğü sırada Lübnan ve Hizbullah yetkilileriyle toplantıda olduğunu yazdı.