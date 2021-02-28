İsrail ile Ürdün arasında 'gizli' görüşme

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Gantz ve Kral Abdullah’ın Ürdün’de bir araya geldiği belirtilirken, görüşmenin ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi yer almadı.

Haberde, Gantz’ın söz konusu gizli görüşmeyi, partisi Mavi-Beyaz’ın aktivistleri ile Zoom programı aracılığıyla yaptığı toplantıda ifade ettiği aktarıldı.

Gantz, “Ürdün ile ilişkiler büyük bir servet ve binlerce kat daha iyi olabilirdi.” dedi.

"Netanyahu istenmeyen bir kişi"

Kral Abdullah ve Ürdünlü yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Gantz, “Maalesef (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Ürdün'de istenmeyen bir kişi ve varlığı ilişkilerin ilerlemesine engel oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ürdün makamlarından görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 3 Aralık 2020’de gizlice bir araya geldiği bildirilmişti.

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