Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş onuncu gününde devam ediyor. İki tarafın sessizliğini koruduğu görülürken taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

HEDEF HÜRMÜZ BOĞAZI

İran'daki nükleer tesisleri ve üst düzey komutanları 13 Haziran'da saldıran İsrail, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti. Bender Abbas Deniz Üssü'nde İHA depolarını imha eden İsrail, yeni hedefin İran Deniz Kuvvetleri olduğunu duyurdu.

BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'İ VURDU

İran ise misilleme saldırısı olarak onlarca balistik füze ateşledi. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa ve Berşeva kentlerinde de gece boyu sirenler susmadı. İsrail meydasına göre İran'ın misilleme saldırılarında 25 füze fırlatıldı.

PETROL FİYATLARI ARTACAK MI?

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim, dünya petrolünün üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda kesinti endişesini yeniden alevlendirdi. Boğaz’ın kapanması senaryosu sadece bir olasılık olsa da, küresel enerji fiyatlarını şimdiden yukarı taşıdı.

Boğazın kapanacağına dair resmi bir adım atılmasa da, yalnızca olasılık fiyatlara yansıdı. Brent petrol, son bir haftada yüzde 12’nin üzerinde artarak 78 dolara kadar yükseldi.

Goldman Sachs, boğazın uzun süreli kapalı kalması durumunda petrolün varil fiyatının 100 doları aşabileceğini öngörüyor. JP Morgan ise bu seviyeyi 130 dolar olarak tahmin ediyor.

Savaşın onuncu gününde yaşanan önemli olaylar ise şöyle:

23.31: Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülkeyi savunmak amacıyla gerekli ve meşru adımları atacaklarını ifade etti. Seri, İsrail’in bölgede tam hakimiyet kurma çabasında olduğunu öne sürerek, bu planın ABD’nin desteği ve iş birliğiyle hayata geçirilmek istendiğini savundu. İsrail'in, siyonist planının önündeki en büyük engel olarak gördüğü İran'daki mevcut rejimi devirmeye çalıştığını iddia etti.

ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir saldırısının, İsrail’in bölgedeki kontrol çabalarına hizmet edeceğini belirten Seri, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Böyle bir saldırının, "İslam ümmetinin bağımsızlığı ve onurunun yok sayılması, halkların köleleştirilmesi, aşağılanması, topraklarının işgal edilmesi ve kaynaklarının talan edilmesi" anlamına geleceğini söyledi. Yahya Seri, olası bir saldırı durumunda Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerini hedef alacaklarını da sözlerine ekledi.

23.14: İran silahlı kuvvetleri, iki ülke arasında devam eden çatışmalar sırasında İsrail'e gönderilen askeri yardım sevkiyatlarını vurma tehdidinde bulundu.

Devlet televizyonunda yayınlanan videolu bildiride, "Siyonist rejime yardım etmek amacıyla herhangi bir ülkeden gemi veya uçakla herhangi bir askeri ekipman göndermek İran'a yönelik saldırıya katılmak olarak değerlendirilecek. Bu durumda silahlı kuvvetler için meşru hedef olunacağı konusunda uyarıyoruz" denildi

22.59: El Cezire'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili: Şimdiye kadar kullandığımızdan daha gelişmiş füzelerimiz var ve şüphesiz bunları kullanacağız.

22.55: İsrail medyası tarafından İran'ın deniz üssü hedef alındığı ve Bandar Abbas Limanı'nın vurulduğu belirtildi. İsrail ayrıca İran'ın İHA ve silah depolarına saldırdığını açıkladı.

22.30: İsrail, İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan beri Tahran yönetiminin yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail basınının 25 olarak aktardığı ölü sayısını 24 olarak güncelledi.

21.15: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsraillilere saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu iddia etti.

20.21: İsrail, İran'ın güneybatısına düzenlediği saldırılarda düzinelerce askeri hedefi vurduğunu öne sürdü.

19.36: ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

19.33: Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerine saldırma tehdidinde bulundu.

18:27: İsrail'in İran'daki saldırılarında İsfahan'ın Necefabad kentinde aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

16.40: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı.

15.04: İran medyasına göre nükleer bilim adamı Tabatabai evinde öldürüldü.

13.41: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), şu ana kadar İran'dan 1000 adet insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı.

12.05: İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracı ilk kez, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardı ve saldırı gerçekleştirdi.

11.35: Üst düzey bir İranlı bir yetkili CNN International'a konuştu. Yetkili, "İran füze politikasını değiştirdi. Artık çok sayıda füze fırlatmak yerine hassas hedeflere karşı gelişmiş güdümlü füzeler kullanıyoruz. Nicelik yerine niteliğe odaklandık" ifadesini kullandı.







