İsrail kaybedecek İnsanlık kazanacak

İstanbul’daki yürüyüş, Sultan Abdülhamid Han Türbesi’nden başlayıp Ayasofya Meydanı’nda son buldu. Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan Dr. Muhammed Ömer Kurnaz, “Sessiz Yürüyüşümüz 10 haftadır Türkiye'nin her bölgesinden 40'tan fazla ilde kendini insanlığı yaşatmaya adamış sağlık çalışanlarının katkısıyla devam ediyor. Biz her hafta, beyaz önlüklerimizle sessizce yürüyerek şöyle diyoruz: ‘Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak" dedi.

Kurnaz şöyle devam etti: “Gazze'de masum insanlar can verirken biz, burada rahatımızdan vazgeçmiyorsak kendi vicdanımızı sorguya çekelim. ‘Ne yapabiliriz?’ diye soranlara diyoruz ki, ‘Halk olarak en güçlü silahımız boykottur.’ Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz ve vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ediyoruz.”