İsrail kimi hedef gösterdi?

Tel Aviv’deki iktidara yakınlığıyla bilenen İsrailli akademisyen ve siyasi analist Edy Cohen, çok tartışılacak bir iddia ortaya attı. Cohen, önümüzdeki aylarda Arap bir liderin suikasta uğrayacağını ya da devrileceğini söyledi. Üstelik söz konusu liderin bu krize maruz kalacağını bildiğini ve hissettiğini paylaşımına ekledi. Geçtiğimiz yıl Tunus’ta darbe olacağı konusunda net ve ayrıntılı bilgiler veren Cohen’in öngördüğü olayların hayata geçmiş olması, paylaşımının kısa sürede büyük kitlelere ulaşmasını sağladı.

FAS KRALI DEĞİL

Tartışmalı paylaşımın ardından yorumlar yağdı ve bu Arap lider hakkında spekülasyonlar başladı. Cohen, tweet’i attıktan dakikalar sonra, Kudüs İbrani Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Meir Masri, ona “Zalim de mazlum da olsa İsrail Fas’ın yanında.” şeklinde bir yanıt verdi. Cohen ise “Fas kimseye zulmetmedi ve asla etmeyecek” ifadesini kullandı. Bu tartışma gözleri Fas Kralı 6. Muhammed’e çevirdi. İsrailli akademisyen son paylaşımıyla bu iddiaya nokta koydu ve şunları söyledi: “Birçoğu bana bu liderin kim olduğunu soruyor. Söyleyebileceğim tek şey onun Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin başı olduğu. Düşmanlar, bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan Fas’ı gündeme getiriyor ve imajını bozmaya çalışıyorlar. Düşmanlara inanmayın.”

ARAPLAR SİZE SÖYLEMİŞTİM

Edy Cohen, 2019 yılının Ekim ayında yazdığı Tunus’taki darbeyi tahmin ettiği paylaşımında şunları yazmıştı: “Bir yıl içinde, Tunus’ta, kahraman Tunus ordusu tarafından ve Arap fonlarıyla yapılacak bir devrim olacak. Siyasi İslam’ın herhangi bir Arap ülkesinde hüküm sürmesi imkansız. Bu gerçeği unutmayın.” Ayrıca geçen Haziran ayında, “Tunus şeytanın avucunda” yazdığı başka bir tweet yayınlamıştı. Darbenin ardından ise, “Size söylemiştim ey Araplar” ifadesini kullanmıştı.

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