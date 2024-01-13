Yaklaşık 100 gündür devam eden terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, on binlerce sivil de yaralandı. Gazze’yi her yerden kuşatan İsrail askerleri, birçok farklı yolla sivilleri katlediyor. Filistinlilerin üzerine kurşun yağdıran işgalci güç, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu birçok Filistinliyi de felç etti. Bu çocukların bakımını komşuları ya da yardımsever Filistinliler karşılıyor.





YENİDEN YÜRÜMEK İSTİYOR

İsrail’in saldırılarından kurtulmak için güvenli bölge arayışında olan Gazzeliler, yolculukları esnasında ya öldürülüyor ya da yaralanıyor. Han Yunus’tan Refah’a gitmek için hareket eden Gazzelilerin arasında Rayam Muhammed Aya (10) da bulunuyordu. İsrail yerinden edilmiş Gazzelilerin üzerine ateş açarken Rayam’ın ailesi şehit edildi. İsrail askerleri tarafından Rayam’ın tam sırtına isabet eden kurşun, Rayam’ı kısmi olarak felç etti. Doktorlar Rayam’ın sırtından kurşunu başarılı bir şekilde çıkarsa da atılan kurşun Rayan’ı sakat bıraktı. Dikkatli ve düzenli bakım isteyen Rayam’a kimse bakamıyor, komşusu onun ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olmaya çalışıyor fakat bakımsızlıktan kaynaklı felç olan bu çocuklarda zaman içerisinde kendi kendilerine ölüme terk ediliyor. Hayallerini gerçekleştirmek ve yeniden okula gitmek istediğini söyleyen Rayam, “ Yürümek istiyorum, savaşın bitmesini ve eski hayatımıza geri dönmek istiyorum.” dedi.





ŞIRINGAYLA BESLENİYOR

Han Yunus’ta evlerine açılan bombalar sonucunda bütün ailesini kaybeden Misk Hallak (12), İsrail askerleri tarafından başına kurşun isabet ederek felç geçirdi. Nasr Hastanesi’nde yardımsever bir kadın küçük kızın bakımını üstlenerek onu her gün şırıngayla besleyerek hayatta kalması için yardım ediyor. Beynine aldığı kurşundan sonra yüksek oranda felçli olan Hallak, şu an konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor. Aynı zamanda yerinden edilmiş siviller hastanelere sığındıkları ve çok ciddi oranda tıbbi malzeme yetersizliği olduğu için felçli çocukların bakımları sağlanamıyor.





BİLİNCİNİ KAYBETTİ, TAMAMEN FELÇ OLDU

Saldırılardan kaçarken İsrail askerleri tarafından kurşunlanan Ela Ziyad Ebu Asam (9), ailesinden 16 kişiyi saldırılar sonucunda kaybetti. Kimsesiz hayata tutunmaya çalışan Ela, bedenine isabet eden kurşunlar sonucunda tamamen felç olup bilincini kaybetti. Nasr hastanesinde gönüllüler tarafından bakılan Ela, daha 12 yaşında yatağa bağımlı hale gelerek işgalciler tarafından hayattan koparıldı. Kurşunlanmadan önce çok neşeli, mutlu ve umutlu bir kız olan Ela, şu an tamamen makinelere bağımlı bir şekilde nefes almaya çalışıyor. Kısıtlı imkanlardan dolayı tedavisinin yapılamadığı hastanelerde doktorlar Ela’nın durumunun her geçen gün kötüye gittiğini söylüyor.





Çocuk nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü

Save the Children, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi’ndeki çocukların yüzde 1’ini öldürdüğünü belirtti. Save the Children’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında bölgede 10 binden fazla çocuğunun öldürüldüğüne işaret edildi. Gazze’de 1,1 milyon çocuğun yaşadığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarında öldürülenlerin bölgedeki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, “Gazze’de şiddetten sağ kurtulan çocuklar, hayatlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıklar, hastalıklar, yetersiz tıbbi bakım, ebeveynlerini ve diğer sevdiklerini kaybetme dahil olmak üzere tarif edilemez dehşetlere katlanıyorlar. Gidecek güvenli bir yerleri olmadığı için şiddetten defalarca kaçmak zorunda kaldılar ve belirsiz bir geleceğin dehşetiyle karşı karşıya kaldılar” denildi.



