İsrail kurşunu kafatasını parçaladı

19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına alınan Ahed et-Temimi’nin kuzeni Muhammed Temimi kafasından yaralandı. Henüz 14 yaşında olan Muhammed Temimi, baskın sırasında kapının arkasına saklandı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu mermi Muhammed’in çenesinden girerek kafatasından çıktı.

Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Muhammed, 5 gün boyunca komada kaldı Beynindeki basıncı azaltabilmek için kafatasının bir kısmını aldırmak zorunda kaldı Önümüzdeki aylarda kafatasının tedavisi için tekrar ameliyata alınacak.

Muhammed Temimi daha önce göz altına alınmış ve 3 ay boyunca İsrail hapishanesinde tutulmuştu. Muhammed serbest bırakıldıktan 5 ay sonra bu korkunç olayı yaşandı.

Daha önce de İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Nebi Salih bölgesinde yaşayan Muhammed Temimi isimli Filistinli henüz 12 yaşındayken gözaltına almaya çalışırken kameralar önünde silahsız kadın ve çocuklara karşı uyguladığı şiddet, infiale yol açmıştı. İsrail askeri, alçılı koluna rağmen Temimi’yi kayaların arasında sıkıştırmıştı.

REKLAM

İsrailli bir askerin kolu alçıda olan 12 yaşındaki Muhammed Temimi'yi gözaltına almaya çalıştığı, Tamimi’nin ailesinin de askeri engellemeye çalıştığı görüntüler dünya çapında büyük yankı bulmuştu.

Erdoğan'la buluşmuşlardı

Tamimi, annesi ve 2012'de ‘İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız’ olarak dünya gündemine gelen ablası Ahed'in yoğun çabası sonucu gözaltına alınmaktan kurtulmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2012'de Ahed ve annesi ile Türkiye'de bir araya gelmişti.