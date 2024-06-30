İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Lübnan'dan sınır yakınındaki İsbaulcelil bölgesine 3 tank savar füze atıldığı, birinin Tel Havi'ye, diğer ikisinin Misğaf bölgesine düştüğü belirtildi.





Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusunun topçu atışıyla karşılık verdiği ifade edildi.





İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti vurdu

Lübnan haber ajansı NNA'da, bir İsrail İHA'sının Mercaiyyun'a bağlı Ed-Deyr Mahallesi'nde bir motosikleti hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan bir kişinin sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





İsrail ordusunun ayrıca, topçu ateşiyle El-Adise kasabası camisinin çevresini vurduğu, İHA'larla da Hula kasabasında bir ev ile işyerine hava saldırısı düzenlediği bilgisi geçildi.





İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Hula bölgesinde Hizbullah unsurlarının bulunduğu askeri bir bina ile ona yakın başka bir binanın savaş uçaklarıyla vurulduğu duyuruldu.





Açıklamada, bugün Lübnan'dan fırlatılan iki tanksavar füzesinin Misgavam bölgesine düştüğü, ordunun da saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verdiği dile getirildi.





Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgavam bölgesindeki gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet hedef alındığı ifade edildi.​​​​​​​





İsrail'in saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi'nden İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.





Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Abbas Munif adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.





İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 353’e yükseldi.





Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.





İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.





İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.







