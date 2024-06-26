İsrail Meclisinde 'Al Jazeera' kararı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e yükseldi.