İsrail ordusu Refah'a ek askeri birlik gönderdi

İsrail’in Refah’ı işgali buradaki sınırı “Filistin-Mısır Sınırı” olarak tanımlayan 1978 tarihli Camp David Anlaşması’nı tehdit ediyor. İsrail ile köprüleri atan Mısır, Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasına müdahil olacağını duyurmuştu. Kahire’nin Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri azaltacağı da belirtiliyor. Bir diğer iddia, Mısır’ın Refah Sınır Kapısı ve Gazze’yle ilgili olarak İsrail ile yürüttüğü koordinasyonu da askıya alacağı şeklinde.