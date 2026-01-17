Yeni Şafak
İsrail Sarı Hattı genişletiyor

04:00 17/01/2026, Cumartesi
ABD, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail, çekilmesi gereken ‘Sarı Hat’ bölgesini genişletiyor. İşgal ordusu, fiili sınırın geçtiği yerleri belirleyen sarı beton blokları en az üç bölgede Gazze’nin daha da içlerine taşıdı.

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmaya başladığının ilan edilmesine rağmen ihlallerini sürdüren işgalci İsrail ordusu, çekilmesi gereken sarı hat bölgesini genişletiyor. Gazze’de uydudan alınan görüntüler İsrail ordusunun, Gazze’nin yüzde 50’sini oluşturan sarı hattın sınırını işaretleyen sarı blokların yerini değiştirerek işgalini ilerlettiğini gösterdi. BBC'nin teyit hattı tarafından incelenen görüntülere göre, İsrail güçleri, bu fiili sınırın geçtiği yerleri belirleyen sarı beton blokları en az üç bölgede Gazze'nin daha da içlerine taşıdı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Cibaliye bölgesi ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde toplam 16 bloğun yeri değiştirildi. Tuffah Mahallesi'nde 27 Kasım 2025 ile 25 Aralık 2025 arasında yeri değiştirilen en az 7 beton blok, Gazze'nin iç bölgelerine ortalama 295 metre daha ilerletildi. Sarı hattın yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir bölümünün ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden üç ay geçmesine rağmen bölgede fiziki işaretlerle belirlenmediği de gözlemlendi. Ayrıca uydu görüntüleri ve incelenen diğer videolar, İsrail ordusuna ait araçlarının sarı hattın ötesinde defalarca faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.



