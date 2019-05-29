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İsrail siyasetinde kritik saatler

İsrail siyasetinde kritik saatler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kurması için süresi daralırken, siyaset sahnesindeki sessizlik dikkati çekiyor. Netanyahu gece yarısına kadar hükümeti kuramazsa Meclisi fesheden yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarının yapılması bekleniyor. Koalisyon hükümeti kurulamaz ve Meclisi fesheden yasa tasarısı oylamalarda kabul edilirse İsrail'de erken seçime gidilecek.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu.
Binyamin Netanyahu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yeni koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürenin sona ermesine saatler kalırken, hükümetin kurulması noktasında kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman söz konusu koalisyonda yer almak için öne sürdüğü zorunlu askerlik yasa tasarısı şartından geri adım atmıyor.

  • Hükümeti kurması için tanınan süre bu gece yarısında sona erecek olan Netanyahu'nun Liberman'ı koalisyona katılmaya ikna edememesi nedeniyle İsrail siyasetinde belirsizlik hakim.

Meclisin feshedilmesi için Netanyahu'nun partisi Likud tarafından hazırlanan ve kabul edilmesi halinde erken seçim yolunu açan yasa tasarısını görüşmek üzere parlamento toplandı.

Söz konusu tasarıya ilişkin görüşmelere az sayıda milletvekili katılırken, Başbakan Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Liberman'ın Mecliste gözükmemesi dikkati çekti.

Netanyahu'nun partisi Liberman'ı suçladı

Netanyahu için tanınan süre daralırken, partisi Likud'dan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail basınına verdiği demeçte koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle Liberman'ı suçladı.

Söz konusu yetkili, Liberman'ın Netanyahu'nun yerinde gözü olduğunu iddia ederek, "Liberman'ın amacı Netanyahu'yu saf dışı bırakmak. Birkaç sandalye ve güç hırsı nedeniyle Liberman ülkeyi seçime götürüyor." ifadelerini kullandı.

Liberman'ın partisi İsrail Evimiz milletvekili Odef Forer ise koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden "Şas" ile "Birleşik Tevrat Partisi"nin tutumları nedeniyle kurulamadığını ileri sürdü.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Forer, "Likud'a tavsiyem, bize değil Ultra-Ortodoks partilere baskı yapması." cümlesini kullandı.

Meclisi fesheden tasarı gece oylanabilir

Koalisyonu kurmak için tanınan süresi saatler sonra sona erecek olan Netanyahu sessizliğini korurken, İsrail basını gece yarısına kadar hükümetin kurulamaması halinde Meclisin feshini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamasının gece geç saatlerde parlamentoda oylamaya sunulabileceği yazdı.

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Netanyahu koalisyon hükümetini kuramaz ve Meclisi fesheden yasa tasarısı ikinci ile üçüncü oylamada da kabul edilirse ülkede erken seçime gidilecek.

Likud, söz konusu yasa tasarısını pazartesi günü Meclise sunmuş ve Liberman'ın partisinin desteğiyle ilk oylamadan geçmişti.

Koalisyon hükümetinin kilidi Liberman'ın elinde

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi az bir farkla 35 milletvekili çıkararak birinci olsa da tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşmamıştı.

Bunun üzerine geçen ay Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Meclise girmeyi başaran tüm partilerin yetkilileriyle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Mecliste 5 milletvekiline sahip olan, Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için şu ana hükümet kurulamadı.

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