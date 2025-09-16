İsrail sürgün için hedef alıyor: Stratejik binaları vuruyor

Doğu mahallerinde hiçbir binayı ayakta bırakmayan işgal ordusu, yüz binlerce sivilin sığındığı batıdaki mahalleleri de insansızlaştırmak için sivillere barınacak yer bırakmamayı hedefliyor. İsrail ordusu, şehir merkezinin güneyindeki El-Rimal Mahallesi’ndeki, yüzlerce Filistinli sivilin kaldığı “Mechul Asker” ve “El-Kevser” binası ile batıdaki Tel el-Heva Mahallesi’ndeki “Mihna” ve “El-Rabii” binalarını da vurdu. Görgü tanıkları, Mechul Asker binasının tahliyesini istemesinden kısa süre sonra hava saldırdığını anlattı. Filistinli sivillerin savaş uçaklarının saldırılarından önce giysilerini dahi almadan binayı terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Görgü tanıkları, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerlerinden etmek için bölgeyi hava saldırılarıyla yerle bir ettiğine işaret etti. İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze kentinde yoğun nüfuslu binalar ve konut kuleleri sürekli olarak hedef alınıyor. Tel Aviv yönetiminin artan tahditleri ve sürgün emirleriyle bölgede gerilim tırmanırken, İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden, "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, (UNRWA) Yüksek Komiseri Philippe Lazzarini, dün yayınladığı açıklamada, son 4 gün içinde Gazze kentinde 7'si okul ve ikisi klink olmak üzere 10 UNRWA binasının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki kara saldırısını hızlandırmaya başladığı Eylül ayı başından beri 190 binayı vurarak yerle bir ettiği bildirildi. Açıklamada, 50 binden fazla sivilin yaşadığı 3 bin 500 çadırın da İsrail saldırılarında tahrip olduğu ya da yandığı aktarıldı BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yüzde 85'inin İsrail tarafından yokedildiğini bildirdi. İsrail ordusu, Gazze’nin doğu mahallelerinden 350 bin sivili batıya ve orta kesime kaçmaya zorlamıştı. İşgal güçlerinin bu bölgelere de ilerlemeye başlamasının ardından 250 bin kişi Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesimlerine göç etti. Ancak yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, bunlardan 20 bini kalacak güvenli bir yer bulamadığı için kent merkezine geri döndü. Öte yandan, İsrail'in dün Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da 40 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten beri toplam ölü sayısı 65 bine ulaşırken, yaralıların sayısının ise 164 bini geçti.