İsrail’de asker ve Mossad isyanda

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı işgalci İsrail ordusunda başlayan isyan dalga dalga yayılıyor. İşgalci İsrail ordusundaki askerlerin başlattığı ve akademisyenler ile askeri doktorların da destek olduğu Gazze çağrısına eski istihbaratçılar da katıldı. İlk etapta binden fazla asker, akademisyenler ve askeri doktorlar daha fazla savaşmak istemediklerini ifade eden bir mektup imzalamış ve isyanın fitilini ateşlemişti. Times of Israel'in bildirdiğine göre 250'den fazla eski Mossad üyesi, Gazze'deki savaşın bitmesi anlamına gelse bile Hamas'ın elindeki rehinlerin serbest bırakılmasının hükümet tarafından öncelik hale getirilmesi çağrısı yapan mektuba destek verdi. Eski rehine müzakerecisi David Meidan tarafından organize edilen imzacılar arasında güvenlik servisinin eski şefleri Danny Yatom, Efraim Halevy ve Tamir Pardo da yer alıyor.





BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL NETANYAHU’NUN

İmzaya açılan mektupta, "Savaşın devam etmesinin askerlerimizin ve rehinelerin hayatlarını tehlikeye attığına inanıyoruz ve acılara son verecek bir anlaşmaya varmak için tüm seçenekler tüketilmelidir. Hükümeti, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için cesur kararlar almaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Mektupta, Gazze'deki savaşın Netanyahu'nun kendi savaşı olduğuna dikkat çekilerek, "Güvenlik çıkarlarına değil, öncelikle siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki vahim ve rahatsız edici iddiaya katılıyoruz” deniliyor.





HER TEREDDÜT ANI UTANÇTIR

"Savaşın sürdürülmesi, belirtilen hedeflere hiçbir katkı sağlamadığı gibi rehinelerin, İsrail askerlerinin ve masum sivillerin ölümüne yol açacaktır" diye devam eden mektupta, "Yedek kuvvetlerin erozyona uğramasından ve göreve gitmeme oranlarının artmasından endişe duyuyor ve bu eğilimin uzun vadeli sonuçlarından kaygı duyuyoruz” sözleri sarf edildi. Geçen her günün İsrailli rehinelerin hayatlarını riske attığı belirtilerek "Her ilave tereddüt anı bir utançtır" cümlesine yer veriliyor.





DOKTORLAR VE AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

İsrail'de, yaklaşık 1000 Hava Kuvvetleri mensubunun, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptığı mektubuna, akademisyenlerden ve askeri doktorlardan da destek gelmişti. Yüksek öğretim kurumlarındaki yaklaşık 1900 öğretim üyesi, Hava Kuvvetleri mensuplarının yayınladığı mektubu destekleyen bir dilekçeyi imzalamıştı. Protesto dilekçesinde, askerlerin mektubunda olduğu gibi Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği yazılmıştı. İsrail ordusunun yedek kuvvetlerinden yaklaşık 100 askeri doktorun da Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan başka bir mektup imzaladığı duyurulmuştu.





ATEŞKESİ BİZ BOZDUK İTİRAFI

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönemeyeceği uyarısında bulundu. İsrail merkezli "I24" televizyon kanalına konuşan Ayalon, "Esirlerin (İsrailli) tamamının geri dönmesine olanak tanıyacak ateşkesi biz ihlal ettik. Anlaşmaya göre Hamas Gazze'de kalmaya devam ederse savaşa dönme imkanımız vardı" ifadelerini kullandı. Ayalon ayrıca, "Bu anlaşma, Başbakan (Netanyahu) tarafından 'iyi değil' denilerek ihlal edildi ve uygulanmadı. Bu nedenle açıkça söylüyorum: Eğer bu politikada ısrar edilirse bu savaş sona ermeyecek ve esirler geri dönmeyecek" dedi.





SAVAŞACAK ASKER BULAMIYORLAR

Diğer yandan orduda başlayan isyan, işgalciyi sahada da etkilemeye başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in asker açığı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimini uyardığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Zamir'in İsrail ordusunun muharip asker sıkıntısı çektiği konusunu dile getirdiği belirtildi. Zamir'in asker sıkıntısı konusunu Netanyahu hükümetine ilettiği ve yeterli muharip asker bulunmamasının, İsrail ordusunun Gazze'de Tel Aviv yönetimince belirlenen "hedefleri gerçekleştirme yeteneğini sınırlayacağı" uyarısında bulunduğu belirtildi.





Eski G.Kurmay Başkanı: Netanyahu tutuklanmalı

İsrail’de Binyamin Netanyahu’ya bir tepki de eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz’dan geldi. Kanal12'de bir programda konuşan Halutz, Başbakan Netanyahu'nun "ulusal güvenlik için tehdit ve düşman olduğunu" belirterek tutuklanması gerektiğini ifade etti.



