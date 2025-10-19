İsrail’de iç krizin ayak sesleri

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, hem siyasette hem de orduda, tartışmalar yeniden alevleniyor. KAN’ın verdiği bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kasım 2026’da yapılması beklenen seçimleri, Haziran 2026’ya çekmeyi ve öncesinde Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı planlıyor. Kamuoyu anketlerine göre ise İsrail’de erken seçim yapılması halinde ciddi bir hükümet krizi yaşanabilir. Maariv gazetesinin yayınladığı iki farklı anket sonuçlarına göre, seçim yapılması halinde Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini oluşturan partiler, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) 52 sandalye kazanabiliyor. Buna karşılık, muhalefet partilerinin 58 sandalye kazanabileceği görülüyor. Anketler, İsrail’deki Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanabileceğine işaret ediyor. İsrail’de hükümetin kurulabilmesi için Knesset’te 61 sandalyeye ihtiyaç duyuluyor. Maariv gazetesinin anket sonuçlarına göre, ne aşırı sağcı koalisyon ne de muhalefet yeterli sandalye sayısına ulaşamazken hükümeti kurabilmek için Arap partilerin 10 sandalyesine ihtiyaç duyacak.