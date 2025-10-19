İsrail’de iç krizin ayak sesleri

Gazze’de 9 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin teslim edilmesinin ardından İsrail iç siyasetindeki kriz yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.
İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, hem siyasette hem de orduda, tartışmalar yeniden alevleniyor. KAN’ın verdiği bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kasım 2026’da yapılması beklenen seçimleri, Haziran 2026’ya çekmeyi ve öncesinde Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı planlıyor. Kamuoyu anketlerine göre ise İsrail’de erken seçim yapılması halinde ciddi bir hükümet krizi yaşanabilir. Maariv gazetesinin yayınladığı iki farklı anket sonuçlarına göre, seçim yapılması halinde Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini oluşturan partiler, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) 52 sandalye kazanabiliyor. Buna karşılık, muhalefet partilerinin 58 sandalye kazanabileceği görülüyor. Anketler, İsrail’deki Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanabileceğine işaret ediyor. İsrail’de hükümetin kurulabilmesi için Knesset’te 61 sandalyeye ihtiyaç duyuluyor. Maariv gazetesinin anket sonuçlarına göre, ne aşırı sağcı koalisyon ne de muhalefet yeterli sandalye sayısına ulaşamazken hükümeti kurabilmek için Arap partilerin 10 sandalyesine ihtiyaç duyacak.
ORDU İNSAN GÜCÜ KRİZİ YAŞIYOR
Siyasetteki kriz durumu, iki aydır Gazze’de işlediği soykırımlarla ve sebep olduğu savaş durumuyla hem iç kamuoyunda bazı kesimlerin hem de dünyanın tepkisini çeken ve binden fazla ölü binlerce yaralı veren orduya da yansıyor. KAN’a bilgi veren İsrail ordusundan üst düzey yetkililer, Gazze savaşının ardından İsrail ordusunda insan gücü açısından büyük bir kriz yaşandığını bildirdi. Yetkililer, bu krizin aşılması için daha önce 36 aya çıkarılan zorunlu askerlik süresinin daha fazla uzatılması için hükümete yeni bir teklif sunulacağını söyledi. Yetkililer ayrıca, ordunun Netanyahu hükümetine sunulmak üzere bir tavsiye raporu hazırladığını ifade etti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre ordu, hükümetten Gazze’de savaşa yeniden dönülmemesini ve Hamas’ın silahsızlandırılması için yapılacak baskıları askeri yollarla değil başka yollarla yapmasını talep edecek.