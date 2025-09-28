Yeni Şafak
İsrail'de idam cezasının mecliste görüşülmesi onaylandı

16:5028/09/2025, Pazar
AA
Tasarının yasalaşabilmesi için yapılacak 3 okumada da onaylanması gerekiyor.
Tasarının yasalaşabilmesi için yapılacak 3 okumada da onaylanması gerekiyor.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak oylanmak üzere meclise gönderdi. Tasarıda, "İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla cinayetten mahkum olan teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır" ifadesi dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bu kararın ardından tasarının İsrail meclisinde ilk okumada oylanması beklenecek, tasarının yasalaşabilmesi için yapılacak 3 okumada da onaylanması gerekiyor.

  • İdam cezasının getirilmesini öngören ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde onaylanarak meclise gönderilen tasarının, İsrail Başbakanlık Ofisi Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in bu konunun şimdi ele alınmaması yönündeki itirazına rağmen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ısrarıyla komiteden geçtiği bildirildi.

Ben-Gvir, komitedeki konuşmasında "Başbakanın yardımcıları, zamanın uygun olmadığı gerekçesiyle tartışmayı ertelememi istedi. Cevabım hayır. Bu yasa şu anda acil bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

  • Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Başsavcılığın tasarıya itiraz etmesi nedeniyle ilk okuma için meclise gelmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadelerine yer verildi.



