Dünya İsrailde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16ya yükseldi İlk ölüm 20 Martta gerçekleşmişti
KORONAVİRÜS

İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi: İlk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
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ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı. Çekilen bu görüntüler morgların dolduğunu ve mobil morgların kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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