İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi: İlk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.