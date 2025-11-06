İsrail'de Mamdani korkusu: Yahudiler arasında göçü tetikleyebilir

ABD'nin New York şehrinde yapılan seçimlerde Demokrat aday Zohran Mamdani, kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilerek tarihe geçti.

34 yaşındaki Mamdani’nin bu tarihi başarısı, İsrail'de hazımsızlığa neden oldu.

"Yahudiler arasında İsrail'e göçü tetikleyebilir"

The Jerusalem Post Baş Editörü Zvika Klein, kaleme aldığı yazıda Mamdani’nin seçilmesinin ABD’deki Yahudi toplumu içinde “uzun süre konuşulacak bir gelişme” olacağını savundu.

Klein, bu sonucun Yahudiler arasında İsrail’e göç (aliyah) eğilimini tetikleyebileceğini ve bazı Yahudilerin New Jersey, Boston ya da Florida gibi eyaletlere taşınmayı düşünebileceğini ileri sürdü.

"Yahudi yaşamı için sembolik bir şok"

Klein, hedef aldığı Zohran Mamdani'nin New York belediye başkanı seçilmesini, "Yahudi yaşamı için sembolik bir şok" olarak nitelendirdi.







